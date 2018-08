Nå skal Godset snu skuta igjen – med «klovnen» Stengel tilbake

Publisert: 12.08.18 12:02

FOTBALL 2018-08-12T10:02:15Z

2013, 2015 og 2017: Alle er sesonger der Strømsgodset har vært suverene på høsten. Nå kan returen til Herman Stengel (22) være selve symbolet på Godsets forsøk på en snuoperasjon.

Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen er ikke noen stor tilhenger av historisk statistikk når VG viser han tallenes tale. Likevel kommer han ikke utenom faktum:

I fjorårssesongen vant Godset høst-tabellen med god margin og hadde vunnet serien om man bare regnet de 15 siste kampene. I 2015 tok klubben sølv i Eliteserien etter å ha vært det nest beste laget i sesongens andre halvdel. Og i 2013 var de det beste laget på høsten – da vant de i tillegg serien.

Og Stengel kan fort være det som kreves for å snu årets til nå skuffende resultater.

– Han kan være veldig viktig. Vi er veldig fornøyde med å ha han tilbake. Vi har fått tilbake en mann på trening som holder veldig høyt nivå. Han kommer til å bli mer og mer involvert framover, lover SIF-treneren.

Skal vi tro BP, er han viktig også utenfor banen.

– Ja, han er jo en klovn, så vi er glade for å ha han her, sier han med glimt i øyet.

Lei av treningssenteret

Stengel har bevisst vært holdt ute av laget i sommerperioden for å komme sterkere tilbake fra lysken han har slitt med. For Stengel er det også en personlig mulighet til et comeback.

– Det er deilig å være tilbake på trening og få litt «overtenning» utpå der igjen. Den «ellipsemaskinen» inne på treningssenteret har jeg gått ut snart, sier midtbanespilleren spøkefullt.

Godset-supporternes forventninger om en god sesongavslutning har ikke gått gutten fra Hokksund hus forbi heller.

– Ja, jeg hører folk snakker mye om høsten her, ler Herman Stengel når VG serverer han tallene.

– Nå fikk vi en god start mot Bodø/Glimt, så er det bare å finne flyten igjen.

BP: – Har ikke sett på tabellen

– Jeg må være helt ærlig. Tabellen har jeg ikke sett på.

Bjørn Petter Ingebretsen, eller BP som han populært kalles, er klar i talen når VG spør om hvor høyt Godset egentlig kan nå ved en ny sterk høstsesong.

– Er ikke det en klisjé de fleste trenere bruker?

– Nja. Altså, jeg vet hvor mange poeng vi har og hvor vi ligger. Også vet jeg at det er en liten luke opp fra oss og Odd til resten. Ellers vet jeg ikke hvor langt det er opp dit, sier han.

– Men vinner vi nok kamper, så hører jeg du sier at det kan bli bra. Da blir jeg glad.