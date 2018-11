Firlinger i toppfotballen med unikt bånd: - De er mine beste venner

STAVANGER (VG) Med ett minutts mellomrom kom fire gutter til verden i 1997 – tre av dem skulle spille fotball på de tre øverste nivåene i Norge. Historien om firlingene Wichne er rett og slett unik.

Publisert: 23.11.18 09:46

Amund, Eirik, Torje og Idar (alle 21) er ikke som alle andre. Eirik Wichne spiller back i eliteserieklubben Start. Amund Wichne er keeper i Viking, som kjemper i toppen av OBOS-ligaen . Torje Wichne er fast for Fløy i 2. divisjon.

Alle født den 12. mai 1997, ved keisersnitt på Rikshospitalet i Oslo, sammen med den yngste av dem, Idar, som ikke spiller aktivt lenger.

VG møter Amund Wichne etter trening med Viking i Stavanger. Han forteller om en helt spesiell oppvekst, der han aldri følte seg ensom.

– Det har egentlig bare vært en lek. Vi har et bånd, en «connection», som er veldig sterk.

Alle fire i samme ellever

På ett tidspunkt utgjorde kvartetten nesten 40 prosent av startoppstillingen til Mandalskameratene i 3. divisjon. På det tidspunktet beskrev Arne Scheie det som «en historisk fotballbegivenhet».

– Det var utrolig stort. Ingenting er bedre enn å spille på lag med brødrene sine, forteller Amund Wichne.

Men likevel:

– Det var en gang vi alle spilte en omgang sammen. Det er noe med det å spille på lag med firling-broren sin og få kjeft av han. Av og til tar du det imot, andre ganger blir du fly forbanna, ler han.

Brødrene hadde tilbrakt en hel barndom sammen på løkka i Mandal. Men så skiltes veiene deres. Amund dro til Viking som en ung og lovende keeper med aldersbestemte landslagskamper. Eirik forsvant til Kristiansand og Start. Torje endte i Fløy. Mens Idar la skoene på hyllen for å studere.

VG møtte også Eirik Wichne i Kristiansand. Se hva han sier om brødrene i videoen under:

– Aldri alene

Til tross for at de tett knyttede brødrene flyttet vekk fra hverandre, forteller Amund om en barndom som fortsatt hjelper han den dag i dag.

– Jeg har alltid hatt noen å gå i parken med og spille i hagen med. Jeg har aldri gått alene.

– Vi bodde rett ved idrettsparken i Mandal. Hver dag var det rett ned på banen for å spille i syv-åtte timer. Det var helt fantastisk.

Båndet de fire fikk, har han tatt med seg videre inn i karrieren som profesjonell fotballspiller.

– Jeg snakker med de hver uke, både når det går bra og når det er tungt. Vi snakker masse sammen nå som vi er spredt og aktive i forskjellige klubber. Vi prøver å pushe hverandre og snakke om hva vi kan bli bedre på, forteller han før han tilføyer:

– Det er de beste samtalepartnerne du kan ha. Det er gull verdt.

Da guttene var små, hadde også VG en sak på dem – sjekk det ut her:

Broren: – De har betydd alt

I kjølvannet av Starts seier mot Lillestrøm i september, møtte VG også Eirik Wichne i Kristiansand. Starts lovende back gir brødrene mye av kreditten for at han har kommet dit han er i dag.

– Det har hjulpet utrolig mye. De har vært viktige å ha rundt meg.

– Hvor mye har de betydd for karrieren din?

– Alt, sier han kontant.

I likhet med Amund forteller Eirik om et bånd som strekker seg utover det at de er fire like gamle brødre.

– De er ikke bare mine brødre. De er mine beste venner.

Ett av 3500 – i verden

Ifølge Wikipedia, finnes det kun rundt 3500 firling-par på verdensbasis . Det er ofte knyttet komplikasjoner til fødsel, og det var ikke problemfritt for brødrene Wichne heller.

– Vi måtte til Rikshospitalet i Oslo og ble født et par måneder før termin. Det var såpass spesielle omstendigheter at det ikke ble gjort i Mandal.

Etter keisersnittet og de fire brødrene ute av magen på ca. 5 minutter, var fasiten klar:

Amund og Idar var toeggede og dermed ikke identiske. Eirik og Torje var et splittet egg og dermed helt like.

– Vi skal samles igjen

Ingenting ville gledet Amund Wichne mer enn å spille på lag med sine tre brødre igjen.

– Vi har sagt at når vi har utrettet det vi skal i toppfotballen, så skal vi samles igjen i Mandalskameratene.

I mellomtiden har Amund planer om å sementere plassen som førstekeeper i Viking. Eirik skal spille seg inn på laget til Start. Torje spiller fast på nivå tre. Og kanskje til og med Idar gjør comeback. Uansett:

– Vi snakker om det hele tiden. Vi skal tilbake til røttene til slutt og spille på samme lag igjen.