«Smaradona» sikret etterlengtet Lillestrøm-seier

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord–Lillestrøm 1–3): Arnor «Smaradona» Smarason ble hentet på svenskehandel i sommer for å redde Lillestrøm fra nedrykk. Med to scoringer mot Sandefjord er islendingen godt i gang med jobben.

To ganger servert på blankt mål av Erik Brenden, to kontrollerte avslutninger - og i løpet av et kvarter i annen omgang hadde Smarason punktert den særdeles viktige bunnkampen mot Sandefjord.

– Uff. Denne seieren var veldig viktig, sier islendingen til VG på spørsmål om hvor mye mer enn de tre poeng dette egentlig betyr for hele klubben Lillestrøm.

Seks kamper uten seier hadde sendt dem rett ned i bunnstriden. I det dommer Espen Eskås blåste for full tid var lettelsen like synlig som gleden.

– Vi har snakket hele uka om å få inn vinnermentalitet i laget. Vi kunne ikke slippe Sandefjord innpå oss på tabellen, sier Smarason.

... eller var det «Brendona»?

Islendingen som er hentet på lån til Lillestrøm fra svenske Hammarby ut sesongen, har fått kallenavnet «Smaradona» - men det er neppe for scoringer av den typen han satte mot Sandefjord. For etter at spissmakker Thomas Lehne Olsen hadde gitt Lillestrøm ledelsen 1–0 på en kontrollert avslutning alene med Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen, handlet Smarasons to mål om å være på rett sted til rett tid.

Rettere sagt: De handlet om Erik Brenden. Midtbanemannen fikk sjansen på bekostning av veteran og kommende Molde-spiller Erling Knudtzon - og grep den med fart, teknikk og overblikk.

På 2–0 dro han seg forbi Sandefjords Marcos Vales ute på venstrekanten, satte fart inn mot keeper og trillet ut til Smarason på fem meter. På 3–0 stakk han i bakrom, tok ned gjennomspillet med en silkemyk berøring og trillet på tvers til islendingen som igjen hadde målet åpent foran seg.

– Du kan si det hadde vært forjæv... hvis han ikke hadde scoret på de to sjansene, sier LSK-trener Jørgen Lennartson med et smil til VG.

– Men han er der han skal være. Han er en taktisk klok spiller som gir laget ro.

– Må levere mer til supporterne

Den roen var synlig blant alle i Lillestrøm etter kampen. På banen var det mer lettede klemmer enn høylytt jubel. LSK-ansatte som hadde lagt søndagsturen til Vestfold, sto på tribunen med smil av typen julemiddagen er over og ble vellykket i år igjen.

Kontrasten til hjemmelaget var stor. Der la flere spillere seg rett ned på gresset da dommer Eskås blåste for full tid. Stadig bedre prestasjoner og tre kamper uten tap, hadde tent håpet om å unngå nedrykket som i sommer virket ferdig levert.

Nå virket det vanskelig å tro.

– Emosjonelt er et ikke lett å takle for spillerne. De første 20 minuttene var årsbeste, vi spilte slik vi ønsker at vi skal spille fotball. Men de sjansene vi skapte, scoret vi ikke på. Det gjorde Lillestrøm, sier Sandefjord-trener Martí Cifuentes som ikke prøver å underslå hvor viktig denne kampen var.

Med seier ville Sandefjord vært to poeng bak Lillestrøm og kvalikplass. I stedet ble avstanden åtte.

– Vi kunne nærmet oss LSK. I tillegg har vi merket en positivitet i byen, folk snakker om oss igjen. Vi må levere noe mer til supporterne, sier Cifuentes.