UTSATT: Ting tyder på at det ikke blir noen duell mellom Lillestrøm og Rosenborg før seriestart. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Mesterfinalen utsatt – blir treningskamp

Publisert: 01.03.18 17:52 Oppdatert: 01.03.18 19:30

Mesterfinalen mellom ligamester Rosenborg og cupmester Lillestrøm er flyttet fra 5. mars til 25. april som følge av kulde.

Lillestrøm og Rosenborg skal imidlertid spille treningskamp i LSK-hallen førstkommende mandag. Det bekrefter daglig leder hos Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug.

– Det blir treningskamp. Vi må forberede oss til seriestart, sier Dyrhaug til VG.

– Begge lag ønsker seg det. Vi hadde lagt opp til å møte Rosenborg, sier daglig leder i LSK, Robert Lauritzen.

Selv om Rosenborg og Lillestrøm gjennomfører treningskamp i LSK-hallen, var aldri aktuelt at det skulle bli et tellende resultat for Mesterfinalen innendørs.

– Det har vært en god diskusjon rundt fasiliteter for TV og media og gjester. Det er en fin treningsarena, men tilfredsstiller dessverre ikke kravene vi stiller for mediehåndtering og reklame, sier Nils Fisketjønn, som er leder av NFFs konkurranseavdeling.

– 25. april satser vi på at stadion i orden. Det ser vi ikke noe problem med.

– Kan man si at det er et tegn på at sesongen begynner for tidlig?

– Nei, det kan man ikke. Ser man tilbake i tid så er dette den hardeste vinteren på mange år. På denne tiden i fjor var det grønt gress.

Sterk kulde hard satt sitt preg på Østlandet denne helgen. Det fryktes at å gjennomføre kampen utendørs ville medført skade på Åråsen-gresset i lengre tid.

– Det ser nesten umulig ut å få Åråsen til å bli en god og sikker fotballbane, sier Robert Lauritzen i LSK.

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, synes det er synd at Mesterfinalen utsettes.

– Men det er vår vurdering at det er klokt at kampen utsettes både av hensyn til publikum, spillere og gressmatta basert på dagens værforhold, kommenterer Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

Selve Mesterfinalen vil isteden spilles mellom 6. og 7. serierunde. NFF melder at de vil komme tilbake til klokkeslett for når kampen skal spilles.

