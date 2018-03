MEST SETT: Seriemester Rosenborg scorer høyest også på seertallene. Her er det trener Kåre Ingebrigtsen som gir instrukser til backen Vegar Eggen Hedenstad. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg er mest populære på TV-skjermen

Publisert: 01.03.18 14:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-01T13:11:55Z

Det er ingen tvil om hvilket norsk fotballag flest TV-seere vil se.

For tallene er klinkende klare: De 10 mest sette kampene fra Eliteserien 2017 involverer Rosenborg, fem hjemme- og fem bortekamper.

– Jeg tror det er så enkelt som at folk ønsker å se det beste laget spille, det laget som vinner og som scorer flest mål. Folk ønsker scoringer. Det er primærideen med hele spillet, mener Eurosports fotballekspert Bengt Eriksen.

Den mest sette Eliteseriekampen i 2017, trakk nær 300.000 seere. Det var vår-kampen, Rosenborg hjemme mot Brann. Det motsatte oppgjøret er nummer to på lista.

Brann er det nest mest sette laget på Discovery i 2017. Av de 22 mest sette oppgjørene har Brann 10 kamper, mot Rosenborgs 13.

– Jeg tror også folk liker gode rammer rundt kamper. Og det får de på Lerkendal, mener Bengt Eriksen.

Rosenborg-direktør Tove Moe Dyrhaug er naturlig nok stolt av tallene:

– Tallene og at Rosenborg er involvert i alle de 10 mest sette kampene, er veldig hyggelig, og det forteller meg at vi gjør mye riktig. Rosenborg hadde 18.000 i snitt på hjemmekampene i 2017, så interessen rundt laget er stor. Og det er bra, siden dette er det vi jobber knallhardt for hver dag. Og TV-tallene er viktige for våre samarbeidspartnere, som blir synlig i nasjonal sone, mener Moe Dyrhaug.

Sportssjef Eirik Koren i Discovery sier at målsetningen bak hele «modellen» var å doble seertallene fra 2016.

– Det klarte vi med god margin. Vi satte oss ikke noen seerstallsmål for enkeltkamper i 2017, men vi er fornøyde med bestenoteringen. Hvis den beste kampen i 2018 havner rundt 300.000 seere, vil vi være fornøyde, sier Koren.

Her er de 10 mest sette kampene i Eliteserien på Discovery i 2017:

Rosenborg-Brann på TV Norge - 295 000 seere.

Brann-Rosenborg på TV Norge - 254 000 seere.

Vålerenga-Rosenborg på TV Norge - 248 000 seere.

Rosenborg-Molde på Eurosport Norge - 237 000 seere.

Rosenborg-Tromsø på Max - 209 000 seere.

Sarpsborg 08-Rosenborg på Max - 204 000 seere.

Rosenborg-Vålerenga på TV Norge - 200 000 seere.

Rosenborg-Odd på Eurosport Norge - 195 000 seere.

Viking-Rosenborg på Max - 195 000 seere.

Strømsgodset-Rosenborg på Eurosport Norge - 192 000 seere.