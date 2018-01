Krass Ronaldo-kritikk etter marerittkveld: - Råtten gang på gang

Publisert: 13.01.18 18:04

FOTBALL 2018-01-13T17:04:10Z

(Real Madrid - Villarreal 0–1) Cristiano Ronaldo bommet og bommet, Real Madrid tapte kampen på tampen og publikum svarte med å pipe på laget i helhvitt.

Fotballekspert Morten Langli var blant de som kom med krass kritikk i retning Ronaldo på sosiale medier.

– Ikke mange spillere i Europa med dårligere ligaprestasjoner enn Ronaldo denne sesongen. Råtten gang på gang. Real Madrid 16 poeng bak Barcelona, tvitret han.

For det vil seg ikke for den portugisiske stjernespilleren i La Liga. Hele elleve ganger testet han skuddfoten mot Villarreal, men ingen av gangene fant han veien til nettmaskene.

Nærmest var han rett etter halvtimen spilt på Santiago Bernabéu, men da var stolpen i veien.

Minuttet før misbrukte han en gigantisk sjanse da han ble spilt alene med burvokter Sergio Asenjo. Han forsøkte å lobbe keeperen, men ballen snek seg til side for stolpen.

Real Madrid presset på for mål mot slutten, riktignok etter at Villarreal også hadde hatt sine muligheter, men istedenfor å få uttelling, fikk Zinedine Zidane og hans menn seg en real kalddusj.

I det 87. minutt kontret det gulkledde laget inn seiersmålet etter at Real Madrid hadde corner. Pablo Fornals lobbet lekkert ballen i mål på en retur fra Keylor Navas.

– Et historisk øyeblikk for Villarreal. Dette er førstegang i klubbens historie, på 17 forsøk, at klubben forlater Santiago Bernabéu med tre poeng, kommenterte Petter Veland for Viasat.

– Nedturen vil tilsynelatende ingen ende ta for Real Madrid, fortsatte han mens hjemmepublikum buet på sine stjernespillere.

Etter halvspilt sesong står Real Madrid med like mange poengtap (9–6–3) som seirer i ligaen. 32 poeng holder til en 4. plass på tabellen, hele 16 poeng bak erkerival Barcelona.