LANG KARRIERE: Arsenal-manager Arsène Wenger løftes frem som en nyskapende manager. Foto: Foto: Dave Cheskin/PA via AP / NTB scanpix

Wenger hylles av trenerkollegene: – En av de beste i verden

Publisert: 20.04.18 15:28

Trofeene og ikke nedturene sto i fokus etter at Arsène Wenger (68) sa at han gir seg i Arsenal. – En av verdens beste managere, sier Chelsea-manager Antonio Conte.

Fredag offentliggjorde franskmannen at han etter inneværende sesong er ferdig som Arsenal-manager etter nesten 22 år i sjefsstolen.

Etter at beslutningen var kjent strømmet hyllestene inn fra fjern og nær.

– Han har hatt en voldsom innflytelse på fotballen, og vi snakker om én av de beste managerne i verden, sier Chelsea-manager Antonio Conte til Sky Sports .

– Han har vært i klubben i 22 år, og det er en fantastisk historie, tilføyer italieneren.

Manchester United-sjef José Mourinho er inne på mye av det samme.

– Hvis han er glad (for denne avgjørelsen), er jeg glad. Er han lei seg, er jeg lei meg. Jeg er sikker på at vi vil vise Mr. Wenger den respekt han fortjener når lagene våre møtes 29. april, sier han.

Referansepunkt

Paris Saint-Germain-trener Unai Emery har vært en uttalt Wenger-fan og var blant dem som tok til sosiale medier fredag.

– Umulig å ikke snakke om Arsenal og Premier League og profesjonaliseringen av trenerrollen uten å nevne Arsène Wenger, et av de store referansepunktene. Tusen takk, Arsène, skriver han på Twitter.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er også klar på Wengers betydning.

– Han var den dominerende personen på midten av 1990-tallet og på 2000-tallet. Nå har ting endret seg, men han var et stort forbilde i Tyskland, sier han.

Nye ideer

Trenerveteranen Mark Hughes mener også at Wenger har endret mye i engelsk fotball.

– Han kom med nye ideer og et annet syn på hvordan kamper skulle spilles, og på den måten flyttet han målstolpene for andre, sier han.

– Han har hatt en voldsom påvirkning på fotballen i dette landet og fortjener sin plass i historien, tilføyer den nåværende Southampton-manageren.

Mange tidligere spillere kom også på banen.

– Takk for alt, Arsène. Arsène Wenger er den største Arsenal-manageren i historien, skriver midtstopperkjempen Tony Adams og plasserer dermed franskmannen foran legendariske Herbert Chapman.

Farsfigur

Tidligere Arsenal-keeper David Seaman er opptatt av at Arsenal-fansen nå samler seg i tiden som kommer.

– Trist dag for Arsenal med hensyn til at Arsène gir seg. Kan vi nå gi ham den avskjeden/respekten han fortjener, skriver han på Twitter.

Spanske Cesc Fàbregas ble hentet til Arsenal av nettopp Wenger.

– Jeg hadde aldri ventet dette, men dette viser denne mannens verdighet og klasse. Jeg vil aldri glemme støtten og veiledningen jeg fikk. Han hadde tro på meg fra dag én, og jeg skylder ham mye. Han var som en farsfigur for meg, skriver han på Instagram.

Wenger har fått mye kritikk de siste årene.

– Vi skylder ham så mye, men likevel har vi gitt ham så mye pepper. Jeg er glad for at han gir seg, for jeg ønsker ikke at han skal måtte tåle mer enn han har fått, sier en annen trenerveteran, Neil Warnock.

Wenger håper å avslutte sesongen med seier i Europa League. Atlético Madrid er motstander i semifinalen. Første kamp spilles kommende torsdag.

