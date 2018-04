Erlandsen om Ingebrigtsen-utspill: - Ikke opptatt av hva RBK sier

Rosenborg har varslet et svekket lag til Mesterfinalen mot Lillestrøm torsdag. Det bryr ikke LSK-trener Arne Erlandsen seg om.

– Jeg er ikke så opptatt av hva Rosenborg sier. Jeg vet at de vil vinne, og det vil vi også, sier Erlandsen til VG.

LSK-treneren orker ikke å bruke energi på at trenerkollega Kåre Ingebrigtsen har mer enn antydet at de vil stille et svekket lag i torsdagens oppgjør .

– Vi vil vinne enhver kamp og stille med det laget som er best rustet for å vinne. Vi fokuserer på oss selv, og så ønsker vi å vise at vi er et godt fotballag, sier Erlandsen.

– Det har ikke noe å si om det er Kløfta i cupens 1. runde, Bodø/Glimt eller Rosenborg, fortsetter han.

– Kommer dere til å gjøre mange utskiftninger fra forrige seriekamp?

– Laget er ikke tatt ut, svarer han kontant.

Erlandsen og LSK har fått en noe trå start på årets Eliteserie. Etter fem kamper står laget med én seier, én uavgjort og fire tap. Det holder til en 13. plass på tabellen, men kanskje kunne det ha vært annerledes om for eksempel denne dommersituasjonene hadde vippet i lagets favør:

– Det vil alltid være motstandere og dommere. Vi ønsker å vise oss frem fra vår beste side hver kamp, og fokuserer på det vi kan jobbe med: oss selv, sier Erlandsen.

Han er ikke med på kritikken som har fulgt Mesterfinalen etter at den ble flyttet fra før sesongstart og til mellom runde seks og syv i Eliteserien, og kaller kritikken for «etterpåklokskap»

– Været gjorde det slik, og da har vi ikke et valg, sier han.

