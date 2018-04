Stormet i spillerbussen etter straffebommen

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt 0 - 0) To minutter på overtid hadde Bodø/Glimt en gylden sjanse til sin første seier siden 11. mars. Men Kristian Fardal Opseth (28) brant straffesparket og gikk rett i spillerbussen etter kamp.

– Som hovedregel skal vi snakke med pressen selv i motgang, men akkurat nå skjønner jeg Kristian er veldig, veldig skuffet. Akkurat i dag får det være greit, sier Bodø/Glimts hovedtrener Kjetil Knutsen til VG.

To minutter på overtid går Kristian Fardal Opseth frem for å sikre tre poeng til gjestene. De har fått straffespark.

Men Aslak Falch i Sarpsborg-buret leser, redder og sørger for at hjemmelaget i det minste fikk med seg ett poeng.

Etter kampen gikk en «forbannet» Opseth rett i spillerbussen og lot seg ikke overtale til å komme ut for å møte pressen.

– Kristian er jo en god straffeskytter og vi tenkte at han skulle ta den for å få en selvtillits-boost. Men sett i ettertid ser vi at det fungerte mot sin hensikt, sier en tålmodig Knutsen i etterpåklokskapens lys.

Turte ikke se på

Geir Bakke så på sin side et hjemmelag som skapte enorme sjanser i andre omgang, flere av dem såkalte 100 %-sjanser, uten at spissene klarte å treffe mål. Derfor ble han mildt sagt ublid da dommer Sigurd Kringstad blåste straffespark på overtid.

– Da ble jeg forbanna, for det føltes så jævla unødvendig å ikke være påskrudd i de krisesituasjonene, sier han til VG.

Spurt om Aslak Falchs poengreddende redning, har han vanskelig for å kommentere.

– Jeg veit ikke, jeg så den ikke. Jeg pleier aldri å snu meg på straffespark, men jeg orka bare ikke å se den. Men det var faktisk ganske deilig å se sine egne supportere da, humrer Bakke.

0–0-kampen mot Bodø/Glimt var sarpingenes fjerde strake uten seier, men Bakke avfeier spørsmålet om krise og sier at de bare «må jobbe hardt» og «det må vi bare håndtere».

Selv sier Falch at han hadde studert Opseths straffespark før kampen.

– Jeg visste at han likte å sette dem til venstre, det var slik han scoret på dem i fjor. Derfor tok jeg sjansen, sier Falch til VG om avgjørelsen som sikret ett hjemmepoeng.

Store sjanser

Sarpsborg 08 var tydelig på at de ønsket revansje etter to forsmedelige tap for Brann og Odd. Men det var først i andre omgang første skremmeskudd kom, da Joachim Thomassen dundret ballen i tverrliggeren fra tjue meter etter en corner.

Vertene holdt trykket oppe og både Patrick Mortensen og Martin Agger kom til gode muligheter.

Kvarteret før slutt fikk Mortensen en gigantsjanse fra fem meter, men den ellers så målfarlige dansken satt ballen ti centimeter utenfor bortemålet.

Vertene skapte de største sjansene, hadde hele andreomgangen i sin hule hånd - men sviktet selv i avslutningsøyeblikkene. Glimt-keeper Ricardo måtte ikke gjøre en eneste redning på vertenes mange store sjanser.

– Det er bare uflaks at vi ikke scorer i dag. Slik er det litt om dagen, men vi kommer til sjanser, så det må ta med oss videre, sier Mortensen til VG etter kampen.

Men rett før slutt var det Bodø/Glimt som var nærmest seieren.

