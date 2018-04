SEVENTH HEAVEN: Celtic er seriemestere for syvende gang på rad. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Kristoffer Ajer og Celtic ble seriemestere

Publisert: 29.04.18 14:26

(Celtic – Rangers 5–0) Kristoffer Ajer (20) og Celtic ble søndag seriemestere på best tenkelig vis: Foran egne fans, med festfotball på menyen og mot sin største rival, Rangers, i Old Firm-derbyet.

Og det for syvende gang på rad og 49. gang totalt. For 20 år gamle Ajers del er dette hans første ligagull.

Det har vært litt av en sesong for den tårnhøye midtstopperen. I november vant han sin første medalje på seniornivå da Celtic vant ligacupen, selv om han satt på benken hele kampen. Men siden har han spilt seg til fast plass på Brendan Rodgers lag , han har fått sin landslagsdebut (og kom godt fra det), og i et solbadet Glasgow kan han nå løfte det synlige beviset på ligagull for første gang i sitt liv.

Og den eventyrlige sesongen kan fortsatt bli bedre.

19. mai skal nemlig «The Hoops» spille finale i den skotske FA Cupen, mot Motherwell – et lag de ikke har tapt mot siden 2015.

Lekestue på Celtic Park

Celtic stilte uten tre av sine beste spillere fra start. Den franske spissen Moussa Dembélé måtte stå over derbyet med skade, og toppscorerne Leigh Griffiths og Scott Sinclair var begge henvist til benken.

Verdens verste lokaloppgjør : Nidobling av voldsanmeldelser under Old Firm (VG+)

I deres fravær steppet imidlertid reservespiss Odsonne Edouard opp, og han og de andre Celtic-spillerne skinte om kapp med solen på Celtic Park.

Edouard sendte Celtic i føringen etter vakkert forarbeid av den ettertraktede venstrebacken Kieran Tierney. Samme mann la på til 2–0 bare minutter før hvilen, da han danset seg forbi flere Rangers-spillere, før han begravde ballen bak Jak Alnwick.

Old Firm: Slik ble verdens heftigste derby til (VG+)

Like etter kom 3–0. James Forrest hentet inspirasjon fra Edouard og driblet seg forbi to mann før han banket ballen i mål. Etter hvilen økte Tom Rogic ledelsen til 4–0.

Og Celtic var ikke ferdige. Callum McGregor satte inn 5–0, og ydmykelsen var komplett.

Celtic-fansen danset, smilene satt løst og hjemmelaget skapte sjanse på sjanse. Det endte til slutt med 5–0, og Ajer og lagkameratene kunne slippe jubelen løs. Ikke nok med at de er seriemestere – de ble det ved å rundjule sin argeste rival.

Verdige vinnere

Brendan Rodgers’ menn har bare tapt tre kamper denne sesongen, og med Ajer i midtforsvaret, har Celtic bare sluppet inn 23 mål.

Celtic har vært suverene denne sesongen, og er verdige seriemestere i Skottland. Med sine 78 poeng har de en ti poengs luke ned til serietoer Aberdeen, en luke som kan forstørres, da det fortsatt gjenstår tre kamper av sesongen.

Rangers, som ser ut til å få Liverpool-legenden Steven Gerrard som manager neste sesong , må kjempe med Hibernian om tredjeplassen, og Gerrard har en stor jobb foran seg hvis han skal tette luken til Celtic.

