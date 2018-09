FÅR KRITIKK: Alexis Sánchez er Premier Leagues best betalte spiller, men har ikke overbevist siden han signerte for Manchester United. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Mener United burde selge Alexis Sánchez: – Fortjener ikke en plass

FOTBALL 2018-09-25T12:13:22Z

Manchester United burde undersøke muligheten for å selge Alexis Sánchez (29) etter sesongen, mener tidligere Premier League-storscorer.

Med kun ett målpoeng for Manchester United denne sesongen har Premier Leagues best betalte spiller havnet i kritikernes søkelys den siste tiden .

Nå mener tidligere Arsenal-spiss Ian Wright at klubben burde kvitte seg med chileneren.

– Hvis jeg var en forretningsmann, ville jeg sett an resten av sesongen og deretter solgt ham. Det er på grunn av lønnen hans, sier Wright til BBC .

– Ingen vil betale det for ham

Manchester Uniteds nummer syv topper angivelig inntektslisten i Premier League med svimlende 500.000 pund i ukelønn. Siden januarovergangen fra Arsenal har han imidlertid kun scoret to mål på 17 seriekamper.

I forkant av Uniteds ligacupkamp mot Derby mener Wright at Manchester United burde se etter muligheter for å begrense det økonomiske tapet.

– I min oppfatning tenker United nå «hvordan kan vi få tilbake pengene?» Sánchez vil måtte gå ned i lønn hvis han skulle signere for en annen klubb. Ingen vil betale det for ham når han spiller slik, sier Wright, som mener at stjernen akkurat nå ikke fortjener en plass i Manchester United-laget.

– Han fortjener ikke en plass på laget når du har Anthony Martial og Marcus Rashford som venter på å spille. Han er ikke kneblet i United, han har frihet. Formen hans må ta seg opp hvis han skal rettferdiggjøre en plass, sier mannen med 113 Premier League-mål på CV-en.

