UT MED ARMENE: Vegard Forren viste ofte til dommeren i løpet av kampen at han mente Flamur Kastrati (t.v.) var i overkant tøff i flere av duellene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Forren om Kastrati-duellene: – Han gjør sitt for å irritere meg

FOTBALL 2018-09-18T05:14:13Z

MOLDE (VG) (Molde - Kristiansund 3–2) Moldes Vegard Forren og Kristiansunds Flamur Kastrati var nok en gang tøffe i duellene seg i mellom, men avfeier noe som helst form for strid.

Publisert: 18.09.18 07:14

Da Molde møtte Kristiansund til derby på Aker stadion mandag kveld, var det mye dueller og taklinger mellom de to lagene. To av spillerne som var en del involvert i nettopp det var Flamur Kastrati og Vegard Forren . Det har også skjedd tidligere i sesongen.

I første serierunde var det temperatur på Aker stadion da Molde møtte Sandefjord i en 5–0-seier. Til tross for det gode resultatet var det en hendelse mellom Kastrati (daværende Sandefjord-spiller) og Forren som stjal oppmerksomheten. Mens ballen var et helt annet sted plasserte nemlig Kastrati albuen hardt inn i Forrens bryst , men slapp da unna med gult kort.

I mandagens kamp var det igjen Forren som til slutt kunne juble for seier, og han fikk også det han selv mener var et rettferdig gult kort mot seg i duell mot Kastrati.

– Han gjør sitt for å irritere meg, så gjør jeg litt for å gi tilbake og i dag var det vel jeg som fikk satt inn et fortjent gult kort, smiler Forren til VG.

Roser Kastrati

Molde-stopperen avfeier at det er en feide mellom de to spillerne, og velger heller å rose KBK-spissen.

– Det skal være slik i kampens hete. Gjerne i hver eneste kamp. I dag scorer han jo et mål og gjør det vanskelig for oss. Han er en ekkel spiss å møte, forteller Forren.

Kastrati selv trekker på smilebåndet da VG begynner et spørsmål med å mimre tilbake til Molde - Sandefjord-kampen i vår. Han forteller på lik linje som Forren at det ikke er noe ekstra betent forhold mellom de to.

– Dere i media er flinke til å skape en boost før kamper. I et derby som dette forventes det litt mer trøkk, og det skal vel være slik? spør Kastrati før han legger til:

– Dere må huske at det er jobben vår. Vi slåss for å få tre poeng slik som dere slåss for å få de beste sakene, smiler han.

– Så det er ingenting ekstraordinært mellom deg og Forren?

– Nei, nei. Vegard er en fin type, så håper jeg han syntes det motsatte, gliser KBK-spissen.

– Det er to vinnere

I tillegg til spillerne som begge gliste da de fikk spørsmål om kampen i kampen mellom Forren og Kastrati, var det to trenere som gjorde det samme.

– Det blir alltid litt slik, smiler Solskjær og legger til.

– Han er en god spiller og er et uromoment for oss. Rett og slett ekkel å spille mot.

Kristiansund-manager Christiansen Michelsen mener at duellene mellom Forren og Kastrati kom som følge av at det var lokalderby og ikke minst to store personligheter på banen.

– Det er to vinnere. Det er herlig og det er tøft, men de holder seg under den såkalte streken. Slike dueller tror jeg både Flamur og Vegard liker, smiler han.