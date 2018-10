TENKEREN: Lionel Messi herjet med Tottenham, men som vanlig beveget han seg kun da han følte at det var riktig. Foto: ANDREW COULDRIDGE

La Messi løpe som han vil

FOTBALL 2018-10-05T10:08:46Z

Mange kritiserte Lionel Messi for å løpe for lite under VM i Russland. Det er tvilsomt om de mener det samme etter høstens Champions League-start.

kommentar

Publisert: 05.10.18 12:08 Oppdatert: 05.10.18 12:21

Det ligger et ferskt videoklipp på Twitter der Real Betis-legenden Joaquin (37) snakker med sin trener Quique Setién, oppgitt over alle statistikkene som viser hvor mange meter spillerne tilbakelegger.

– Jo mer du løper i fotball, desto verre er det. Det betyr bare at det er noen som har brukt hele kampen på å jage etter ballen. Si det til Messi, han løper tre ganger og scorer fire mål, sier Joaquin.

Med én setning oppsummerte han Lionel Messis karriere bedre enn de fleste har greid med lange avhandlinger.

Joaquins påstand har selvsagt sine modifikasjoner, for de fleste fotballspillere er det nok en fordel å løpe ganske langt, men når det gjelder Lionel Messi er det en sannhet uten modifikasjoner.

På fire ganger 90 minutter i VM tilbakela Messi 31,6 kilometer, 7,9 kilometer i snitt pr. kamp. Det skulle liksom være en av grunnene til at Argentina slet med å gå videre fra gruppespillet, og at de tapte for Frankrike i 8-delsfinalen. Messi løp ikke nok.

Men Messi var bare Messi, slik han var det i VM fire år før, da det ble finaletap, slik han har vært det hele karrieren i Barcelona, og det har jo som oftest gått ganske bra.

På de to første kampene i Champions League har Messi løpt nøyaktig 16 kilometer, altså fattige hundre meter mer pr. kamp enn i VM. Av alle angrepsspillerne i de 32 Champions League-lagene (de som har spilt 180 minutter), er det bare én som har tilbakelagt færre meter enn Messi, Napolis Lorenzo Insigne, matchvinneren mot Liverpool.

Lionel Messi har vært Lionel Messi igjen. Han har scoret fem mål, han leverte en eventyrlig forestilling mot Tottenham på Wembley, der Tottenham-laget løp en mil lenger enn Barcelona. Storheten hans handler selvsagt om kjappe bein og suveren teknikk, men det er det mange som har.

Det er imidlertid ingen som har Messis fotballhjerne, det er hodet som gjør ham til et geni.

Derfor er det bare å la ham løpe så kort eller langt han føler for selv. Da Barcelona slo Real Madrid 3-0 i El Clasico i fjor, og Messi scoret ett og la opp til ett mål, gikk han 83 prosent av kampen, selv om det føles litt feil å si at han går. Det høres litt slapt ut, for han kan nesten avgjøre kamper mens han vandrer rundt, alltid på jakt etter Løsningen .

Den tidligere engelske landslags- og Barcelona-spissen Gary Lineker uttalte denne uken at det er som om Messi ser banen ovenfra, selv om han befinner seg på den, og det er et ganske godt bilde.

Som en Magnus Carlsen leter han etter sjakktrekket som kan åpne opp forsvaret.

Når han oppdager det, da løper Lionel Messi.