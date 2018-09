Mourinho med «hårføner» i pausen: - Synd det ikke er kamera i garderoben

FOTBALL 2018-09-15T18:25:09Z

(Watford – Manchester United 1–2) Watford har hatt en glohet start på Premier League med fire seire av fire mulige. Mot Manchester United kom de derimot fort ned på jorden igjen.

Publisert: 15.09.18 20:25 Oppdatert: 15.09.18 21:12

José Mourinho knyttet nevene da dommeren blåste for full tid, og i intervjuet etter kampen sparte han ikke på rosen av egne spillere. Men han innrømte at han måtte frem med en aldri så liten hårføner i pausen, selv om laget ledet 2–0.

– Av og til er det synd at det ikke er kamera i garderoben, fordi jeg fortalte spillerne akkurat hva som skjedde. Det kunne være en kamp vi vant fire eller fem null, eller en kamp der vi virkelig havnet i trøbbel, sa Mourinho til BT Sport.

For etter seire mot Brighton, Burnley, Crystal Palace og Tottenham hadde Watford vind i seilene før de tok imot Manchester United hjemme på Vicarage Road.

Da var det dårlig nytt for hjemmelaget at det var United som først fikk nettsus etter 36 minutter. Tidligere Watford-spiller Ashley Young slo et smart innlegg mellom forsvaret og keeper Ben Foster (eks Manchester United). Romelu Lukaku var på rett sted til rett tid og styrte ballen i mål ved hjelp av magen.

For Mourinhos menn har nå også vunnet de siste 25 seriekampene hvor de har scoret først, ifølge BBC.

– I pausen sa treneren sa at vi spilte bra, men ikke fantastisk. Han gjorde oss ydmyke i pausen, sa Lukaku til BT Sport.

Målet var også Lukakus 20. på 39 seriekamper for Manchester United. Kun Ruud van Nistelrooy (26), Robin van Persie (32) og Dwight York (34) brukte færre kamper på å nå 20 seriemål for klubben, ifølge Opta.

To minutter senere var Paul Pogba nær å doble ledelsen for de rosakledde, en skuddet fra 16 meter ble slått ut til corner. Det skulle derimot bli opptakten til 2–0.

For Youngs corner traff Marouane Fellaini på bakerste stolpe og den høye belgieren stanget kulen tilbake foran mål.

Og selv om klisjeen «stopper-avslutninger» i høyeste grad eksisterer, var det alt annet enn det Chris Smalling vartet opp med. Han tok ned ballen på brystet og på hel volley skjøt han ballen opp i nettaket bak Foster til 2–0.

Pogba kunne lagt på til 3–0 like før pause, men avslutningen fra spiss vinkel ble reddet av en benparade fra Foster.

– Hvis Paul scorer like før pause står det 3–0 og jobben er gjort ... sa Mourinho, som egentlig kun var misfornøyd med at laget ikke drepte kampen før pause.

For i stedet for 3–0 til gjestene var det Watford som slo tilbake i 2. omgang. Etter 66 minutter la Abdoulaye Doucoure 45 grader ut fra dødlinjen til Andre Gray, som bredsidet ballen høyt og over De Gea til 2–1.

Plutselig var det kamp igjen på Vicarage Road, men sluttspurten uteble for hjemmelaget. Det nærmeste var et langskudd fra Doucoure på overtid og en heading fra Christian Kabasele, men De Gea stoppet begge forsøkene og reddet tre poeng for United.

– Det er derfor han er best og derfor han er Manchester Uniteds målvakt. David blir nesten ikke satt på prøver gjennom kampen, men på tampen var hendene de for oss, sa Mourinho om sin sisteskanse.

På overtid pådro Nemanja Matic seg et unødvendig gult kort, hans andre i kampen, og måtte dermed ta en tidlig dusj.

Seieren betyr at Manchester United nå har ni poeng etter fem spilte seriekamper (8.-plass). Watford, på sin side, gikk på sesongens første tap og står nå med 12 poeng på fjerdeplass.