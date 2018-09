Vanvittig Hazard-show da Chelsea slo ut Liverpool

(Liverpool – Chelsea 1–2) Liverpool ledet 1–0 og virket å ha full kontroll. Så startet Eden Hazard-showet.

Premier Leagues store formspiller kom inn bare sekunder før Daniel Sturridge (29) sendte Liverpool opp i 1–0 hjemme mot Chelsea i Carabao Cup.

Liverpool – som har feid all motstand til side i Premier League hittil i år – virket å ha full kontroll på Chelsea lenge, men knappe ti minutter før slutt glapp det på en dødball og Emerson pirket inn 1–1.

Det så ut til at lagene skulle gå direkte til straffesparkkonkurranse, men fem minutter før slutt tok Eden Hazard saken i egne hender.

Han mottok ballen på midten, kombinerte fint med en lagkamerat og fikk tilbake ballen. På elegant vis dro han seg forbi flere Liverpool-spillere før han banket ballen i mål i det lengste hjørnet.

Rett og slett en nydelig scoring av Premier Leagues store formspiller.

– Det er en Play Station-scoring av Hazard. Når han ender opp en mot en mot Moreno der er det nesten feige lag. Det er ti sekunder med magi. Han er rett og slett så god, sier Lars Tjærnås i Viasat-studioet.

– Det der er det ikke mange som gjør etter Hazard, istemmer kommentator-klollega Rune Bratseth - mektig imponert over den avgjørende scoringen til Chelsea-stjernen.

Klopp lot seg imponere

Selv Liverpool-manager Jürgen Klopp lot seg imponere av Hazard.

– Vi var i en god posisjon, og jeg syntes vi fortjente å lede 1–0. Så er det to situasjoner som ødelegger. Den første synes jeg er uheldig. Jeg synes ikke det er frispark og jeg synes det er offside. Det andre målet derimot er en briljant prestasjon. Det er en nydelig scoring av Hazard, så den kan jeg respektere, sier Klopp til Viasat 4.

Chelseas Ross Barkley mener snuoperasjonen gir Chelsea-selvtillit før helgens kamp mellom lagene.

– Dette føles fantastisk. For å vinne turneringen må du være med i den. Vi viste stor karakter ved å komme tilbake fra å ha lagt under på Anfield, sier Barkley til Viasat 4.

Førsteomgang bølget

Fra start av var det gjestene, anført av en opplagt Moses, som tok føringen. Álvaro Morata burde nok gitt Chelsea ledelsen da han ble spilt gjennom etter 18 minutter, men Simon Mignolet fikk en hånd på lobben hans. Returen ble for spiss til at Morata klarte å få ballen på mål.

Utover i omgangen var det vertene som tok over showet på Anfield. Spesielt ved to anledninger inn mot pause kan Chelsea takke gode redninger fra Willy Caballero for at det sto 0–0 til pause.

Først var det Naby Keita som forsøkte å skru et skudd fra 16 meter i det lengste hjørnet, og få minutter senere var det Mane som headet på vakkert vis mot det lengste hjørnet. Begge gangene ryddet Caballero opp på mesterlig vis.

Sturridge gjorde opp for seg

Annenomgang startet med et smell. Ut av ingenting – etter håpløst forsvarsspill av Chelsea – endte Daniel Sturridge opp alene med keeper nesten umiddelbart.

Han gikk forbi keeper og hadde egentlig åpent mål, men fra skrått hold klarte han på utrolig vis å skyte utenfor med høyrefoten.

– Om Daniel Sturridge klarer å holde seg skadefri over en lengre periode, kommer han til å score 15 mål for Liverpool i løpet av sesongen, konkluderte Lars Tjærnås i TV-studio.

Få minutter senere var det igjen rot i Chelsea-forsvaret. Denne gang var det Mane som kom alene gjennom, men Caballero i Chelsea-målet var ute og fikk blokkert skuddet til corner.

Motsatt vei hadde Álvaro Morata en god mulighet til å stange inn 1–0, men strengt tatt var det Liverpool som etter hvert var det farligste laget.

Og etter 58 minutter satt den da Daniel Sturridge gjorde opp for missen tidligere i omgangen. Spissen var på rett plass på en retur fra Caballero og sidesparket inn 1–0 på vakkert vis.

VAR-godkjent mål

I denne perioden byttet Chelsea inn storkanonene Eden Hazard og Ngolo Kanté i håp om å ta seg videre i turneringen.

Liverpool hadde lenge god kontroll, men ti minutter før slutt fikk Chelsea en dødball de utnyttet til det fulle. Barkley var først på den og Mignolet måtte gi retur. På den var Emerson først framme og pirket ballen i nota.

Etter noen nervøse sekunder, der VAR ble koblet på for å se om det var offside, kunne Chelsea-supporterne juble for 1–1.

Det så ut til at det hele skulle ende i straffesparkkonkurranse, men fem minutter tok Eden Hazard saken i egne hender og sørget for Chelsea-avansement.

Liverpool satte inn Mohamed Salah etter Chelseas 2–1-scoring, men Liverpool-stjernen fikk for kort tid på seg til å utrette det helt store.

