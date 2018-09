Shaw ut på båre med oksygenmaske da England tapte

FOTBALL 2018-09-08T20:07:41Z

(England – Spania 1–2) Det var stor dramatikk da England tapte mot Spania. Etter en stygg kollisjon med Dani Carvajal, ble Englands Luke Shaw (23) ført ut med oksygenmaske på båre ut av Wembley.

Publisert: 08.09.18 22:07 Oppdatert: 08.09.18 23:27

Men allerede underveis i kampen meldte engelsk presse at Shaw skulle være våken igjen og at det etterpå har gått bra med den engelske backen.

– Det virker som går bra med Luke, men det er aldri hyggelig å se noe slikt, sier Harry Kane i intervjuet etter kampen, som ble vist på TV 2, før han fortsetter:

– Jeg tror ikke det påvirket oss etterpå. Vi prøvde å spille og skape sjanser, sier Kane etter 1–2 tapet i første kampen av gruppespillet i Nations League.

Rett etter kampen fortalte også Kasper Wikestad dette om Shaws situasjon under studiosendingen til TV 2 etter kampen:

– Det er meldt at han skal ha vært våken og sittet oppreist i garderoben. Det er også meldt om at han har tatt en telefon hjem for å fortelle at han har det bra.

Stygg nakkesleng

Det var derimot dramatiske bilder fra Wembley da spillet ble stoppet i fem minutter etter 47 minutter.

Grunnen var at Manchester United-backen Luke Shaw lå urørlig på bakken etter en voldsom kollisjon med Dani Carvajal. Shaw kom i stor fart mot Spanias spiller langt inne på Englands egen banehalvdel. Etter å ha headet ballen unna dunket Shaw hodet i overkroppen til Carvajal før han falt sammen etter sammenstøttet.

Følg utviklingen av kampen England-Spania:

I landingen så det ut som Shaw fikk en stygg sleng på nakken. Etter hvert kom 5–6 personer til for å bistå i behandlingen av England-spilleren som lå nede. Den stygge episoden førte til en stopp i spillet på fem minutter.

Produsenten valgte ikke å sende episoden i reprise, noe som ikke var et godt tegn.

Shaw ble påsatt en oksygenmaske ute på banen og da han ble løftet opp på båren og båret av banen, var det til avventende applaus.

Sliter du med å forstå Nations League? Trykk her!

At dette var en alvorlig situasjon var klart for folk på tribunen på Wembley. På TV-sendingen hørtes en nervøs summing inne på den gigantiske arenaen.

På tribunen satt også Manchester United-manager Jose Mourinho og fulgte dramaet.

Jaktet utligning

Spania vant kampen 2–1. Det var England som tok ledelsen ved Marcus Rashford etter 11 minutter.

Men Spania utlignet to minutter senere ved Saúl Ñíguez, mens Rodrigo Moreno gjorde 2–1 for gjestene etter 32 minutter.

Det ble først lagt til ni minutter etter den alvorlige hendelsen i 2. omgang.

England jaktet utligning mot slutten av kampen. Seks minutter på overtid satte Danny Welbeck ballen i mål etter en duell med David De Gea, der den spanske keeperen mistet ballen. Men dommeren mente duellen ikke var etter regelboken og annullerte scoringen. De engelske spillerne og England-trener Gareth Southgate ropte ut sin frustrasjon mot avgjørelsen.

England fortsatte presset de siste minuttene av overtiden og var farlig frempå flere ganger. Men ti og et halvt minutt på overtid ble kampen blåst av. Spania tok seieren i deres første kamp i Nations League. Kroatia er det tredje og siste laget i gruppen.