SMILTE TAPPERT: Ada Hegerberg var nominert, men vant ikke prisen som «årets spiller» i 2018. Brasilianske Marta vant. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hegerberg tapte mot veteranen Marta

FOTBALL 2018-09-24T19:56:49Z

Ada Hegerberg (23) hadde selvsagt et håp om å bli valgt til «årets spiller», men prisen gikk til brasilianske Marta (32).

Publisert: 24.09.18 21:06 Oppdatert: 24.09.18 22:03

15 mål i Champions League og 30 mål i den franske ligaen, for Lyon, var altså ikke nok. Brasilianske Marta, som har vunnet denne prisen en rekke ganger tidligere, vant altså tilbake tronen i 2018.

Hegerberg «holdt maska», men var selvsagt skuffet over ikke å vinne prisen. Det samme var lagvenninnen Dzsenifer Marozsan, fra Tyskland.

Luka Modric (33) ble kåret til «årets spiller» blant herrene, foran favoritten Cristiano Ronaldo og Liverpools stjerneskudd, Mohamed Salah.

Modric takket de fleste, inkludert sitt store forbilde og inspirasjon, Kroatias kaptein fra 1998, Zvonimir Boban. Modric har hatt en fantastisk sesong, både i Real Madrid (seier i Champions League) og finaletap i VM med Kroatia.

I 1998 spilte de sammen på midtbanen og vant VM-trofeet med Frankrike. Mandag kveld «slo» Didier Deschamps (49) Zinedine Zidane (46) i kampen om å bli «årets fotballtrener» i 2018.

Deschamps vant VM, Zidane vant Champions League (for tredje gang på rad), men seieren gikk altså til den tidligere grovarbeideren Deschamps, mens den mer elegante Zidane måtte se sin gamle lagkamerat gå til topps.

Uansett, en stor dag for fotballnasjonen Frankrike.

Kroatias VM-finale-manager, Zlatko Dalic, var den tredje nominerte i denne kategorien. Han gjorde en fantastisk jobb med å få en liten (i antall mennesker) fotballnasjon til VM-finalen. Men Dalic tapte altså, også i London, mot franske Deschamps.

Deschamps takket, høflig, sine to utfordrere for kampen og sa - selvsagt - at han var glad for utnevnelsen.

* Mohamed Salah, Liverpools egyptiske angriper, vant i kategorien «årets mål», en scoring for Liverpool mot Everton.

* Ada Hegerberg var til stede i London, og hun fikk se at hennes trener, Reynald Pedros, i Lyon, ble kåret til «årets trener» i kvinnefotball. Hegerberg fikk forøvrig mikrofonen, med spørsmålet «hvorfor er du så god til å score mål.» Hegerberg svarte: «Konsentrasjon og hardt arbeid. Og instinkt», la hun til.

* Frankrike- og PSGs verdensmester Kylian Mbappe (19) ble kåret til årets unge spiller, kanskje den minst overraskende kåringen av alle. Mbappe hadde neppe noen konkurrent der.

* Årets lag 2018 ble som følger: David de Gea (Manchester United/Spania), Dani Alves (PSG/Brasil), Raphael Varane (Real Madrid/Frankrike), Sergio Ramos (Real Madrid/Spania), Marcelo (Real Madrid/Brasil), Luka Modric (Real Madrid/Kroatia), N’golo Kanté (Chelsea/Frankrike), Eden Hazard (Chelsea/Belgia), Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Kylian Mbappe (PSG/Frankrike), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal).

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi var ikke til stede under tilstelningen. Legg merke til at Mo Salah, som var nominert til «årets spiller», ikke kom med på «årets lag». Noe snodig.