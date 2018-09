Bakke etter at Glimt sendte Sarpsborg 08 ned på jorden igjen: - I dag var de bedre enn oss

FOTBALL 2018-09-02T17:54:30Z

(Bodø/Glimt – Sarpsborg 08 3–1) Geir Bakke gjorde kun to endringer etter Europa League-kvalik torsdag. Men han ville ikke høre snakk om at spillerne var slitne etter to kamper på fire dager.

Publisert: 02.09.18 19:54 Oppdatert: 02.09.18 20:31

– Nei, jeg syns Glimt var knakende gode i dag. De var rett og slett bedre enn oss, sa Bakke til Eurosport og avviste at reisingen til og fra Israel hadde påvirket spillerne nevneverdig.

Jørgen Horn og Tobias Heintz inn for Joackim Jørgensen og Amin Askar var de eneste endringene etter tapet mot Maccabi Tel Aviv torsdag. Likevel kvalifiserte Sarpsborg 08 seg til Europa med 4–3 sammenlagt.

Glimt gjorde på sin side ingen bytter fra laget som slo Tromsø i Slaget om Nord-Norge forrige helg. Det bar frukter etter 31 minutter.

Philip Zinckernagel har vært toneangivende for de gulkledde etter overgangen fra danske Sønderjyske i vår, og satte inn 1–0 etter drøye halvtimen.

– Vi ser mer og mer igjen av det vi jobber med i trening. Vi begynner å vise et stabilt høyere nivå. Det hjelper å vinne kamper og bygge selvtillit. Men så møter vi et litt slitent Sarpsborg-lag også, mente Glimt-trener Kjetil Knutsen til kanalen.

Men nordlendingene hadde så vidt kommet seg tilbake i forsvar før ballen lå i nettet på motsatt ende av banen.

Målsniken Patrick Mortensen dukket opp på rett sted til rett tid da Ricardo ga en retur på et hodestøt fra Bjørn Inge Utvik, og vips sto det 1–1 etter 34 minutter – etter to danske scoringer.

Men Knutsen kunne gå i garderoben med et smil om munnen for minutter før pause scoret Kristian Fardal Opseth sitt niende for sesongen på en retur fra Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasjutin og de gule gikk opp til 2–1.

Og om avslutningen på første omgang var god for hjemmelaget, var starten av andre omgang desto bedre.

Fredrik André Bjørkan fosset frem på venstresiden på det som må være ett av sesongens beste soloraid. 20-åringen kom seg helt ned til dødlinjen og la inn foran mål. Ballen gikk i skulderen på Utvik, så i stangen, før Ulrik Saltnes satte inn returen til 3–1.

– Vi slipper inn ett rett før pause og ett rett etter. Da gjør vi det tungt for oss selv, sa Bakke om de to baklengsmålene rett før og etter pause.

Dermed gikk Glimt på sin femte strake hjemmekamp uten tap og nordlendingene har virkelig funnet ut hvordan de skal plukke poeng jevnt og trutt på nedre halvdel av tabellen. Kun ett tap på de ni siste kampene gjør at de har fire poeng ned til Godset på plassen bak (12.) og syv poeng ned til kvalikplass.

Sarpsborg har derimot tapt sine to siste i Eliteserien, mye på grunn av Europa-kvalik i midtukene, og har nå Vålerenga (som møter LSK kl. 20.00 søndag) kun to poeng bak på en 7.-plass.

Nå venter to etterlengtede uker med spillefri for Bakkes menn, noe som kommer godt med ifølge treneren.

– Nå blir det noen dager fri for å få puste litt. Det har gått jevnt i åtte uker nå, sa han og siktet til kvalifiseringen til Europa som har pågått siden midten av juli.