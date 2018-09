Matchvinneren: - Den første landet på månen, og den andre landet på Mars

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Haugesund 1–0) Jonathan Levi (22) var i lekehumør i toppkampen mot Haugesund. Svenskens matchvinnerscoring sikret Rosenborgs sjette seier på rad, og sendte sannsynligvis bortelaget ut av gullkampen.

– Jeg var veldig bestemt på å vise meg frem i dag. Jeg kom igang med én gang, sier Levi, som hadde en stor mulighet etter bare ett minutt.

Svensken var frempå ved flere anledninger tidlig i kampen, uten at han fikk høre nettsus. Det fikk han derimot midtveis i omgangen da han gjorde alt selv.

Svensk finesse

Levi snappet ballen fra Ibrahima Koné da Haugesund -spissen ble gående for lenge uten å finne gode pasningsalternativer. Svensken danset seg forbi Joakim Våge Nilsen, og fra tyve meter banket han ballen ned i hjørnet bak FKH-keeper Per Kristian Bråtveit.

– To ganger nå har jeg forsøkt å skyte i lengste. Den første landet på månen, og den andre landet på Mars, så da bestemte jeg meg for å skyte i det korteste hjørnet, sier Levi.

Scoringen var svenskens andre seriemål i år, på det som var Rosenborgs fjerde gode sjanse i kampen. Rosenborg skapte mange store muligheter i første omgang, men greide ikke å øke ledelsen før lagene gikk til pause.

Kampen med Helland

I Pål André Hellands skadefravær har Levi fått muligheten til å spille flere kamper på rad. Prestasjonene har blitt bedre og bedre, og har resultert i flere scoringer og målgivende pasninger.

God form til tross, Levi vil ikke kreve plassen på permanent basis.

– Jeg tror alle vet at når Helland er hundre prosent, så har ikke jeg sjans. Da vil jeg si at han er best i Eliteserien. Hvis han kommer i form, så må jeg nok ta et steg til siden. Det blir kult å se når han kommer tilbake.

– Så du ser på deg selv som en Helland-reserve?

– Alle vet hvor god han er, så jeg er fortsatt bare reserve for Helland, men jeg skal krige på. Når han ikke er i form, så er jeg kanskje bedre, men ellers så vet vi hvor god han er. Han er nok foran meg, men det betyr ikke at jeg gir opp kampen.

Sjansesløseri

Tendensen fortsatte i andre omgang, med Rosenborg som det klart førende laget, men uten at trønderne greide å sette ballen i mål. Spesielt Søderlund svidde flere gode muligheter, og stjerneskuddet Issam Jebali var heller ikke til å kjenne igjen fra sine tre første RBK-kamper, med flere dårlige involveringer enn gode.

Etter halvspilt andre omgang hadde Rosenborg-trener Rini Coolen sett nok, og tok tunisieren av banen, til fordel for Yann-Erik de Lanlay, som gjorde comeback etter skade.

Gullkamp

Med seier kunne Haugesund for alvor ha blandet seg inn i gullkampen. Før kampen var avstanden mellom serieleder Rosenborg, og tredjeplasserte Haugesund, fem poeng.

– Vi er ute av gullkampen nå. Vi måtte ha vunnet i dag for å ha vært med der. Prestasjonen vår i dag er ikke i nærheten, og da er det greit at vi taper. Jeg hadde håpet at vi skulle konkurrere med Rosenborg på en bedre måte. Vi spilte på oss utrolig mange brudd i mot, sier Haugesund-trener Eirik Horneland til VG.

Nå er den åtte, og med bare ni kamper igjen å spille, kan det fort være en avstand som er i største laget for FKH-trener Eirik Horneland og kompani.

Ettersom Brann gjorde jobben på hjemmebane mot Rosenborg-lillebror Ranheim, er avstanden fortsatt to poeng mellom de to klareste gullkandidatene.