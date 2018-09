INGEN KOMMENTAR: Cristiano Ronaldo opplever en ny personlig stevning etter en påstått voldtekt for ni år siden. Her er han i Juventus-drakt i høst. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Kvinne (34) snakker ut om påstått Ronaldo-voldtekt

For ni år siden betalte Cristiano Ronaldo (33) tre millioner kroner for å stilne en amerikansk kvinne som hevdet seg voldtatt av fotballstjernen. Nå blusser saken opp igjen.

Publisert: 28.09.18 14:21 Oppdatert: 28.09.18 15:37

Kvinnen har gjennom sin nye advokat levert en sivil klage til amerikansk rettsvesen for å få taushetserklæringen opphevet.

Samtidig snakker hun i den tyske storavisen Der Spiegel for første gang ut om det som skal ha skjedd etter at hun møtte Ronaldo på et utested og senere i leilighet 573066 på Palms Hotel i Las Vegas.

Kvinnen, som inntil nå ikke har blitt navngitt, heter Kathryn Mayorga (34).

– Jeg har hatt alvorlige sammenbrudd, og gang på gang klandret voldtekten. Jeg klandrer ham, og jeg klandrer meg selv for å ha signert den avtalen, sier den amerikanske kvinnen til Der Spiegel .

Ifølge den nye advokaten hennes, var ikke Mayorgas psykiske tilstand god nok til å signere en taushetserklæring i 2009. Det er bakgrunnen for at det er sendt inn en ny stevning i saken.

Ronaldo har hele tiden hevdet at samleiet med Mayorga i 2009, skjedde på frivillig grunnlag.

Kathryn Mayorga skal på sin side ha blitt sendt til undersøkelser hos rettsmedisinere i april i år. Konklusjonen var, ifølge advokaten hennes, klare tegn på posttraumatisk stress og depresjon.

Hendelsesforløpet

Ronaldo og Mayorga skal ha møtt hverandre i VIP-området på nattklubben Rain i Las Vegas sommeren 2009. Dette var året da portugiseren gikk fra Manchester United til Real Madrid for svimlende 94 millioner euro.

Han hadde reist til Las Vegas for å nyte en ferie med fetteren og svogeren sin, skriver Der Spiegel i dag.

Ifølge Mayorga, kjente hun brått at noen tok tak i armen hennes og sa «Du! Bli med meg!». Det skal ha vært Cristiano Ronaldo .

Hun ville først ikke ha kontakt, men etter hvert som praten gikk, ga Mayorga fra seg sitt eget telefonnummer, forteller hun i dagens intervju. Senere på kvelden skal de to vennegjengene ha endt opp i samme leilighet etter at Ronaldo hadde tatt kontakt på SMS.

Noen av gjestene havnet, hevder Mayorga, i boblebadet. Da spurte Ronaldo angivelig om hun trengte en shorts, så hun også kunne bade. Det var mens hun tok på seg denne shortsen, at Ronaldo anklages for å ha kommet inn på rommet på en obskøn måte.

Deretter hevder hun at Ronaldo ble svært voldsomt, dro henne inn på et soverom og voldtok henne. Dette avviser altså portugiseren som er inne i sin første sesong i Juventus.

Kvinnen skal ha gått til politiet dagen etter, uten å fortelle hvem hun hevdet seg voldtatt av. Men da hun først gjorde det, ble det koblet på et omfattende apparat med advokater, skriver Der Spiegel i dag.

Flere lister med hundrevis av spørsmål ble sendt til Ronaldo, hans svoger og fetter. Det var en rekke ulike versjoner av disse listene, men spørsmålene var i grove trekk like.

Det var ikke svarene, ifølge Der Spiegel.

Ett sted snakker Ronaldo ifølge dokumentene som avisen sitter på om frivillig sex, og at ingenting tydet på at noe var galt etter samleiet.

Men et annet sted sier han noe annet, skal vi tro dokumentene. Noe som stiller 33-åringen i et lite flatterende lys. For i et internt dokument mellom Ronaldo og hans egne advokater, blir det stilt spørsmål om kvinnen hevet stemmen og skrek.

Da heter det at «hun sa «nei» og «stopp» flere ganger».

Og:

«Hun sa hun ikke ville, men hun gjorde seg tilgjengelig».

Og:

«Hun sa nei, ikke gjør det. Jeg beklaget etterpå».

Vitnemålet som Ronaldo altså har gitt sine egne advokater, vil nå brukes for hva det er verdt av Mayorgas nye advokat. Kvinnen har selv gått under jorden, og har mistet jobben i etterkant av hendelsen.

Der Spiegel har bakgrunnsmateriale i saken fra den enorme dokumentlekkasjen med navn «Football Leaks» for to år siden. Avisen har forsøkt å kontakte Cristiano Ronaldo en rekke ganger gjennom de siste 18 månedene, slik at han kunne gitt sin forklaring på saken. Det har Ronaldo ikke ønsket.

Advokatene hans har derimot sagt at enhver rapportering av hendelsen, er ulovlig.

Ifølge Der Spiegel vil ikke en foreldelsesfrist være gjeldende i USA, så lenge det påståtte overgrepet ble rapportert til politiet tilbake i 2009.