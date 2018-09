Superinnbytter Haakenstad reddet Lillestrøm - var skuffet over å bli vraket

FOTBALL 2018-09-30T17:53:26Z

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Stabæk 3–2) Tre minutter. Det var alt superinnbytter Mats Haakenstad trengte for å snu nedrykkskampen mot Stabæk.

Publisert: 30.09.18 19:53 Oppdatert: 30.09.18 20:38

32-åringen ble kastet innpå i det 75. minuttet etter at Franck Boli hadde scoret to mål på ett minutt og sendt Stabæk i føringen.

Seks minutter senere dukket Haakenstad opp på bakerste stolpe og stanget inn et innlegg fra den andre innbytteren, Kristoffer Ødemarksbakken. Dermed var vi like langt i «sekspoengskampen».

Nå var Haakenstad varm i trøya. Tre minutter senere var kanarifansen i himmelen og Haakenstad var tomålsscorer.

Ville starte

På bakre stolpe - selvsagt - plukket 32-åringen opp en retur fra Stabæk-keeperen og klinket til. Da var det spilt 84 minutter og snuoperasjonen var komplett.

Haakenstad likte dårlig at han var plassert på benken.

– Jeg hadde lyst til å spille, men når det blir som dette så redder det det meste, sier Haakenstad til VG.

– Jeg var skuffet over at jeg ble satt på benken, sånn er «gamet». Jeg følte jeg hadde fortjent en plass fra start. Men når ting snur klaffer det meste, og da er det gøy.

– Deilig

Backen fikk snaut 15 minutter. Det var mer enn han trengte i dag.

– Skal du markere deg iløpet av så få minutter så må du gjøre noe avgjørende, og det er mål eller assist. At det skulle bli to mål og bli matchvinner det kunne man bare drømme om. Nå har jeg gjort det, og det var deilig.

Dermed er Lillestrøm igjen over nedrykksstreken, mens Stabæk er på kvalikplass.

Thomas Lehne Olsen sendte Lillestrøm i føringen med sitt 10. mål for sesongen i det 49. minutt. Da hadde LSK misbrukt tre store sjanser. Frem til da så det ut som guttas kamp mot menn. Men så slapp Lillestrøm Stabæk inn i kampen, og Franck Boli fikk etter hvert gode arbeidsforhold.

Stabæk-trener Henning Berg var skuffet etter at poengene glapp.

– Det er selvsagt skuffende å tape denne kampen her. Når du leder og det er et kvarter igjen så har du håp om å ta alle poengene, sier Berg som var tilbake på Åråsen for første gang siden han fikk sparken i Lillestrøm i oktober 2011.

