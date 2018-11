Sergio Ramos slapp straff etter at han testet positivt på et stoff som er forbudt i konkurranse. Legen påtok seg skylden. Foto: Paul White / TT NYHETSBYRÅN

Kan Ramos få skylde på legen?

FOTBALL 2018-11-23T17:00:06Z

Selvsagt skal ingen utøvere kunne være for store til å respektere grunnleggende regler i internasjonal dopingjakt. Men i hvilken grad praktiseres likhet for loven?

kommentar

Publisert: 23.11.18 18:00 Oppdatert: 23.11.18 18:25

Detaljene er forskjellige i ulike saker, og alle omstendigheter er ikke nødvendigvis kjent.

Derfor skal man være varsom med å trekke altfor bastante sammenligninger.

Men etter at «stole på legen»-problematikk har vært tema her til lands helt siden 2016, er det et relevant spørsmål å stille om Sergio Ramos’ selvstendige utøveransvar er tilstrekkelig ivaretatt eller ei.

I seg selv er det alvorlig at Ramos har avlagt en positiv dopingprøve, og det er grunn til å undres over om saken er blitt tilstrekkelig fulgt opp.

Har UEFA i praksis feid en vrien affære under teppet?

Det er videre et naturlig spørsmål hvor konsekvent lovverket tolkes i spennet mellom fagmann og utøver, når UEFA ikke forfølger en sak der legen strekker armene i været og tar skylden på utøverens vegne.

Hva er legens ansvar?

Hvilket ansvar har Ramos selv i denne saken?

Det som uansett kommer på det rene, ut fra summen av informasjon som fremkommer i Football Leaks-materialet, er at det behøves å ta debatten om holdninger og respekt for dopingkontroller og regelverk i toppfotballen.

Konkret dreier denne saken seg om utslag på et stoff som er forbudt under konkurranse, kortisonpreparatet dexametason.

Forutsetningen for å likevel kunne bruke det, er at visse formalia er på plass og at det deklareres at stoffet er inntatt.

I Ramos’ tilfelle fremgikk ikke preparatet av skjemaet over hvilke medisiner som var tatt den siste uken før dopingtesten.

I stedet var det oppgitt et annet preparat som ville gitt samme utslag.

Legen forklarte tabben med viraken etter CL-seieren, der den abdiserte kong Juan Carlos’ nærvær angivelig virket distraherende på ham.

Saken ble avsluttet av UEFA som en «administrativ feil», ved at organisasjonen sendte et brev som oppfordret til årvåkenhet fremover.

Igjen skal man være varsom med skråsikre slutninger, ut fra graden av informasjon som foreligger.

Men om man ser denne saken i sammenheng med de andre forholdene som er kjent i Real Madrid, kan det virke som stjernenes makt over dopingjegerne har passert det uakseptable.

Ved et annet tilfellet ignorerte nettopp Ramos dopingkontrolløren krav, ifølge en rapport. Forsvarsspilleren gikk i dusjen før prøven skulle tas, selv om han ikke fikk tillatelse. Her er reglene på feltet ganske klare.

Enda verre er det å registrere at oppstyret Cristiano Ronaldo lagde over å bli plukket ut til kontroll , ble starten på tumulter der Real Madrids eget medisinske personale endte med å ta prøver av superstjernes lagkamerater.

Det er det selvsagt eksterne, ikke interne, fagfolk som skal gjøre.

Summa summarum: Hva sier slike hendelser om holdningene blant fotballens største?

Totalt sett vet vi lite - for lite - om doping som fenomen i internasjonal toppfotball.

Men det virker tydelig at store stjerner kan komme lettere ut av en kinkig situasjon enn tilfellet hadde vært for mange andre. Og da undergraves i tilfelle et grunnleggende prinsipp med dopingreglementet: At de skal være like for alle.