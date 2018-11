KAPTEINEN: Sergio Ramos førte an i jubelen etter Real Madrids Champions League-triumf i Cardiff i 2017. Rett etterpå avla han dopingprøven som nå skaper overskrifter rundt om i Europa. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Mads Kaggestad om Real Madrid-avsløringen: – Gangster-kultur

Mads Kaggestad er ikke sjokkert over Football Leaks avsløring av de ureglementerte forholdene rundt dopingtestene i Real Madrid. Men den erfarne dopingkommentatoren snakker om en «gangster-kultur»

– Ingenting overrasker meg. Det er bare til å le av, sier TV 2-kommentatoren som ofte uttaler seg i saker knyttet til doping.

– Dette er en stor avsløring, men jeg tror ikke det får noen store konsekvenser. Det er konkludert og Real Madrid har kommet unna med det. Utøverne og brikkene er større enn idrettens idé og kjerneverdier. Da kan de gjøre som de vil. Da blir det en gangster-kultur etter min mening. Det virker det som fotballen er litt preget av, mener den tidligere proffsyklisten som i 1997 tok utholdenshetsdopet EPO i et forskningsprosjekt på vegne av WADA.

Dokumenter som først nå blir kjent gjennom lekkasjen Football Leaks viser tre konkrete saker knyttet til Real Madrid. I to av dem er lagkaptein Sergio Ramos involvert.

Dopingprøven til Ramos etter Champions League-finalen i 2017 inneholdt spor av deksametason. Det er et betennelsesdempende stoff, i familien glukokortikoider, som er forbudt å bruke i forbindelse med konkurranse. Ramos skulle ha oppgitt at han hadde fått stoffet i løpet av de siste syv dager, men oppga i stedet et beslektet stoff.

I en egen rapport sendt til FIFA, tok laglegen til Real Madrid på seg skylden for det som hadde skjedd. Budskapet var ikke til å misforstå: «Ramos var uskyldig. Det var meg, legen» hevdet han. Ramos fikk aldri noen straff.

Therese Johaug la også ansvaret over på legen i sin sak i 2016, men fikk likevel 18 måneder utestengelse.

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, mener at de to sakene ikke kan ses på med samme øyne.

– Deksametason er et særskilt stoff på dopinglisten. Det kan dermed ikke sammenlignes med det ikke særskilte stoffet Johaug testet positivt på, sier Solheim og opplyser at utslag på deksametason kan gi alt fra advarsel til fire års utestengelse. I Johaugs clostebol-sak var minstestraffen ett år så lenge hun hadde utvist skyld.

Men her ble det hele sett på som en administrativ feil, og hverken FIFA eller WADA valgte å anke avgjørelsen.

– Vi vet at jo godt fra andre saker at WADA har gått inn og anket avgjørelser, minner Solheim om.

Sist vår havnet Sergio Ramos i en ny sak. Denne gangen trosset Real Madrid-stopperen dopingkontrollørens advarsel etter en kamp i Malaga. Han gikk rett i dusjen før han avga urinprøve. Angivelig for å rekke et fly.

– Han skal jo ikke få lov til å dusje. Den første urinen skal avlegges, påpeker Solheim i ADN.

– To saker på samme person og så slipper han – slik jeg tolker det – med bare en reprimande, fnyser Mads Kaggestad og trekker linjene til sin egen sport som aktiv:

– Hadde dette vært i sykkel så hadde utøveren vært sparket fra sporten for lenge siden. Det hadde skapt de svarteste overskrifter, utøveren hadde mistet jobben, og ville garantert fått en utestengelse på grunn av at folk hadde skreket etter det.

Kaggestad sier også:

– I tillegg kommer saken med Ronaldo hvor Real Madrids egne folk utfører testene. Det er bare til å le av.

Den svært kontroversielle episoden fant sted i Madrid 1. februar i fjor. Da hadde to dopingkontrollører fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) dratt på uannonsert besøk til Real Madrids treningsfelt. Cristiano Ronaldo skal ha vært i slett lune fordi det alltid var han som ble testet». Og da dopingkontrolløren måtte bruke to forsøk på å sette sprøyten i armen hans, ga han nok en gang uttrykk for tydelig misnøye.

Det skapte en svært spent situasjon hvor Real Madrids medisinske apparat tok over og utførte dopingkontrollen på de åtte siste spillerne.

– Selvsagt er det ikke slik det skal foregå. Men jeg vet ikke hvilken betydning det fikk for prøvenes intigretet, sier Anders Solheim.

– At de ordner ting på sin måte. At det kan skje er bare helt utrolig, mener Mads Kaggestad.

– Troverdigheten til enkeltspillere og hele Real Madrid-systemet blir satt i fare. Det har de bare seg selv å takke for. Det er dumt at de ikke er ydmyke over for antidopingmyndighetene.

Fredag kveld la Real Madrid ut følgende pressemelding på sin hjemmeside:

«I forbindelse med informasjonen i Der Spiegel (Football Leaks) om vår kaptein Sergio Ramos, ønsker klubben å klargjøre følgende:

1. Sergio Ramos har aldri brutt dopingreglementet.

2. UEFA etterspurte informasjon og lukket saken umiddelbart, som er vanlig i slike saker, med velsignelse av eksperter fra Verdens antidopingbyrå (WADA) og UEFA.

3. Når det gjelder resten av innholdet i publiseringen vil ikke klubben uttale seg på grunn av manglende bevis.»