Rosenborg-legende om «svak» sesong: – Har vært energiløst i høst

FOTBALL 2018-11-12T15:59:44Z

Tidligere midtbanegeneral Bent Skammelsrud (52) har ikke latt seg imponere av stort mer enn Rosenborgs hjemlige resultater denne sesongen.

Publisert: 12.11.18 16:59

– Når laget vinner serien, og skal spille cupfinale, er det jo ikke så ille. Men som alle har sett, så bor det så mye mer i det laget enn de har fått vist. Det er ikke for å klage på guttene, og det kan heller tolkes som at jeg og mange andre tror de har et stort potensial, sier Skammelsrud til VG.

Søndag sikret Rosenborg seriegullet med 1–0-seier borte mot Start , og 2. desember spiller de cupfinale mot Strømsgodset. Likevel har det vært mye negativt rundt klubben denne sesongen. 26 seriemesterskap, 13 på de siste 20 sesongene, legger listen høyt.

Ujevnt i Eliteserien

– De andre norske lagene er veldig ujevne, og det er mange som må se seg i speilet etter denne sesongen. Likevel har Rosenborg landslagsspillere i hver eneste posisjon, og skal ikke bli så utspilt i Europa, mener Skammelsrud.

– Det har vært energiløst i høst. Jeg ser ikke så mange treninger, men jeg ser sluttproduktet og det de leverer på banen, legger han til.

Særlig i forbindelse med gruppespillet i Europa League har RBK-laget fått mye kritikk, og det toppet seg etter torsdagens stortap hjemme mot Red Bull Salzburg .

Sesongen har vært preget av konflikter og utenomsportslige problemer både i spillergruppen, og på ledernivå. Nylig måtte klubbformann Ivar Koteng beklage seg overfor spillerne etter uttalelser han kom med da cupfinaleplassen var sikret .

Skammelsrud ble selv ble seriemester 11 ganger med klubben, og spilte på laget i Nils Arne Eggens storhetstid da RBK var stabilt gode også i Europa.

Tøft mentalt

– Det er en annen tid nå, men jeg vet jo hvor tøft mentalt det er å spille i Rosenborg. Vi fikk nesten kjeft hvis vi ikke kom videre fra gruppespillet i Champions League, og vi opplevde det som urettferdig. Nå merker jeg jo at RBK-spillerne er litt lei av å få spørsmål om alt som ikke fungerer, sier Skammelsrud.

– Jeg har stort sett fått med meg alle kampene, og det er jo ikke noen tvil om at sluttproduktet veldig ofte ikke har vært bra nok. Det mangler samhandling, men de vipper ofte jevne kamper til sin fordel og har gode resultater. Dette kan bli veldig bra, mener Skammelsrud.

Tviler på at Coolen fortsetter

Spørsmålet nå er om trener Rini Coolen får fortsette etter at han tok over for Kåre Ingebrigtsen, som fikk sparken i juli .

– Jeg tror nok at det kommer opp et annet navn enn det som er i dag, men har ingen anelse om hvem som eventuelt tar over. Vi som følger Rosenborg tett er spent på veien videre, sier Roar Strand til VG.

48-åringen har vært med på å ta vanvittige 16 seriegull som Rosenborg-spiller. Han mener det er kontinuitet som har vært den største utfordringen for gamleklubben.

– Det har blitt skiftet ut for mange spillere på for kort tid, og den trenden kan nok fortsette også før neste sesong. I tillegg har det vært mange skader, og de har vel knapt kunnet stille med samme lag i to kamper på rad, sier Strand og legger til:

– Det holder til å være best i Norge, men de er langt unna mellomsjiktet i Europa akkurat nå. Vi skal ikke lenger tilbake enn i fjor, så kom de nesten med i Champions League, og det er muligheter i denne stallen.