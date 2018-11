KVINTETT-DRAMA: Det blir en heftig sisterunde i Eliteserien for Start-trener Kjetil Rekdal, Strømsgodsets Henning Hauger, LSK-kaptein Frode Kippe, Glimts midtbanespiller Ulrik Saltnes og Stabæk-trener Henning Berg. Foto: NTB Scanpix

Slik avgjøres nedrykksthrilleren i Eliteserien – ekspertene frykter for Stabæk og Start

FOTBALL 2018-11-13T09:59:04Z

Bodø/Glimt kan fortsatt ende på den utsatte kvalifiseringsplassen, og fire andre klubber kan rykke direkte ned. Her er scenarioene for hva som kan skje på Eliteseriens siste dag når tabellen nådeløst krever hvem som blir Sandefjords «reisefølge» nedover til Obos-ligaen.

Publisert: 13.11.18 10:59

24. november, på Lerkendal, Nadderud, Åråsen og i Haugesund – fire av norsk toppseries seks naturgressbaner denne sesongen – faller avgjørelsen om det blir Strømsgodset, Lillestrøm, Start eller Stabæk som degraderes én divisjon.

– Alt kan skje. For egen del har jeg god tro på at vi vinner. Vi har vært gode på Åråsen. Selv om uavgjort sikkert kan holde, er det viktig at vi ikke blir for passive, sier Lillestrøm-kaptein Frode Kippe til VG.

Goalen som endret alt

2–2-målet for Lillestrøm på Marienlyst – som blir stående som et selvmål av Godset-keeper Morten Sætra (og ikke det som ville vært veteranens 45. på 424 kamper i norsk toppserie) – gjorde bunnstriden mer kompleks og enda mer dramatisk:

Lillestrøm ble satt i en bedre posisjon, Strømsgodset var ikke lenger sikret ny kontrakt, Stabæk fikk et høyere fjell å bestige og Starts dårlige målforskjell kan bli en enda viktigere del av bildet.

– Utgangspunktet ble noe annet. Nå er det opp til oss selv, og mentalt ville det vært noe annet å ligge under streken før siste runde. Så jeg tror nok det var meget viktig, sier Kippe.

Slik avgjøres det

VG har gjennomgått tabell, tall og sett på scenarioene som taler for hvordan de fem klubbene i faresonen ender på kvalik/direkte nedrykk:

Bodø/Glimt – 31 poeng og 31–34 (-3) i målforskjell:

Møter seriemester Rosenborg på Lerkendal, men skal ha vanvittig motstrøm med de andre resultatene for å ende på kvalifiseringsplassen.

Kan likevel bli nummer 14 – dersom følgende inntreffer: Tap på Lerkendal, poeng til Strømsgodset mot Stabæk, seier til Lillestrøm og seier til Start. Det vil gi Strømsgodset enten 31 eller 33 poeng, og drammensernes målforskjell vil være bedre enn Glimts. Start og Lillestrøm ender på 32 poeng om de tar hver sin seier, mens Glimt stopper på 31.

Skulle Glimt spille uavgjort, mens Start og Lillestrøm vinner, vil alle ende på 32 poeng, men da vil nordlendingene ha kontroll – takket være målforskjell.

Strømsgodset – 30 poeng og 44–46 (-2):

Er uten ligaseier på naturgress i år og møter nedrykksrival Stabæk på Nadderud. Kan rykke direkte ned med tap for Stabæk, samtidig som både Lillestrøm og Start vinner sine kamper.

Strømsgodset er bedre enn begge de to gulkledde på målforskjell. Det betyr blant annet med tre uavgjorte resultater – i Stabæk-Strømsgodset, Lillestrøm-Kristiansund og Haugesund-Start – vil Godset styre mot sikker plass, uansett.

Men uavgjort for Godset og seier til Lillestrøm og Start, betyr at Godset kan ende på kvalifiseringsplass med 31 poeng – hvis Glimt tar poeng på Lerkendal. Skal ha maksimalt utur om ikke ett poeng er nok for å klare sikker plass.

Lillestrøm – 29 poeng og 32–44 (-12):

Ender de uten seier mot formlaget Kristiansund (fem strake seirer) på Åråsen, kan de bli passert av både Stabæk og Start og dermed rykke direkte ned fra divisjonen de har vært en del av siden 1975-sesongen.

Poenget de har til gode på Stabæk og at Start har langt svakere målforskjell, gjør at de unngår både direkte nedrykk og kvalifiseringsspill om de vinner. Motstander Kristiansund blir nummer fem uansett resultat .

Start – 29 poeng og 29–51 (-22):

Møter Haugesund på vestlandet og har tapt alle kamper på naturgress i serie og cup denne sesongen. De må dermed bryte en underlagsbarriere og er avhengige av seier for å være sikre på å ha Stabæk bak seg når sesongen er slutt.

Har også betydelig dårligere målforskjell enn Stabæk (og Lillestrøm), så med tap i Haugesund, holder det med ett poeng for Stabæk for å sende Kjetil Rekdals klubb direkte ned. Motstander Haugesund blir nummer fire uansett resultat.

Stabæk – 28 poeng og 35–48 (-13):

Fikk betydelig lengre vei til Eliteserien 2019 da Lillestrøms Frode Kippe sto bak 2-2-målet mot Strømsgodset søndag kveld.

Rykker garantert ned med tap mot Strømsgodset hjemme på Nadderud, men kan komme på kvalik og til og med trygge plassen med ett poeng mot Godset, men det siste betinger at både Start og Lillestrøm taper sine matcher.

Da vil Stabæk ha bedre målforskjell enn både Start og LSK, hvis ikke kanarifuglene taper med et fantasiresultat av typen 4–5 mot Kristiansund (og ender med flere scorede mål enn Stabæk).

Frykter for Start eller Stabæk

VGs «ekspertpanel» tror i stor grad at enten Start eller Stabæk ender på den utsatte 15.-plassen.

– For to dager siden svarte jeg Stabæk. Jeg står på det, sier Eurosport-ekspert Bengt Eriksen – til tross for den imponerende 3–0-seieren i Telemark søndag.

Hans kollega Tor Ole Skullerud gir en hakket bedre spådom for «de blaa»:

– Jeg står på det jeg sa for åtte runder siden: Start går ned. Stabæk på kvalifisering, melder Skullerud.

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim tror også hans tidligere parhest i «bua», nå Start-trener Kjetil Rekdal får en stri tørn i Haugesund på Eliteseriesesongens siste dag.

– Nøkkelkampen for Start var det Sandefjord-oppgjøret (tapte 1–4 i Vestfold 4. november ). Etter det kunne ikke Start regne med så mye mer ettersom de møtte Rosenborg og Haugesund. Så jeg synes Start ligger verst an med tanke på nedrykk, mener Fredheim.