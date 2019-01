Skadeforfulgte Koscielny ble helten da Arsenal slo Chelsea

FOTBALL 2019-01-19T19:26:14Z

(Arsenal-Chelsea 2–0) Han var ute med skade i drøyt sju måneder, og gikk blant annet glipp av VM: Ingen jublet mer for scoring og seier mot Chelsea lørdag kveld enn Arsenal-kaptein Laurent Koscielny (33).

Publisert: 19.01.19 20:26 Oppdatert: 19.01.19 20:56

– Både laget og jeg trengte dette. Vi snakket mye i forkant av kampen, og på banen viste vi at vi hadde viljen til å vinne. Og for meg - jeg har jobbet i seks måneder for å komme tilbake til dette, sa Koscielny etter kampen.

Det spilte ingen rolle om det var skulderen han scoret med. Franske Laurent Koscielny var mannen bak 2–0-scoringen, seks minutter før pause. Og resultatet holdt seg kampen ut.

– Dette var en seks-poengskamp. Vi var nødt til å vinne mot Chelsea. Det er stor forskjell på å være tre eller ni poeng bak Chelsea, sier Koscielny.

Dermed er både Arsenal - og Manchester United - kommet seg nær Chelsea og den forgjettede 4. plassen som gir Champions League neste sesong. Kun tre poeng skiller lagene nå, Chelsea har 47, Arsenal og Manchester United har 44, med 15 kamper igjen å spille.

Arsenal tok også revansje for 2–3 på Stamford Bridge i august.

– Det blir et race for å komme med blant topp fire. Men viser vi den innsatsen vi gjorde her i dag, så er det fullt mulig å klare det, sier Laurent Koscielny.

Koscielny doblet ledelsen etter at Alexandre Lacazette vakkert hadde skutt Arsenal i ledelsen etter 14 minutter. Hjemmelaget skapte mye, og kunne hatt både 2–0 og 3–0 før Koscielny brukte skulderen og fikk inn scoring nummer to.

3. februar 2018 var sist gang Koscielny scoret for Arsenal. Han spilte kamp 3. mai - og så måtte han vente helt til midten av desember før han var tilbake. Han røk akillesen i den ene foten. Det var smertefullt, på mange måter. Det bitreste var selvsagt å miste VM, der Frankrike til slutt vant. En frustrert Arsenal-kaptein klarte ikke helt å glede seg over den triumfen.

Koscileny fikk ros av TV 2-ekspert og tidligere Fulham-stopper Brede Hangeland underveis i kampen. Konklusjon: Med Koscielny som sjef i midtforsvaret så øker sjansen for Arsenal resten av sesongen - vel og merke hvis franskmannen holder seg skadefri. Det er blitt lange perioder på sidelinjen de siste sesongene.

For Arsenal var lørdagens seier spesielt viktig. Det har sviktet litt den siste tiden, baklengsmålene har vært mange. Kun bunnlaget Fulham har holdt nullen færre ganger enn Arsenal denne sesongen. Men mot Chelsea lyktes det. Naboen fra sør-vest London hadde ballen mye etter pause, men skapte overraskende lite.

Dermed måtte de reise poengløse fra Nord-London denne gangen.