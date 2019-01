Solskjær og Manchester United trakk Arsenal i FA-cupen

FOTBALL 2019-01-07T21:59:01Z

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fikk en fryktelig tøff trekning i fjerde runde av ærverdige FA-cupen. Arsenal på bortebane blir utfordringen i slutten av januar.

Publisert: 07.01.19 22:59

VG oppdaterer artikkelen.

– Det er jo den største kampen. Arsenal – Manchester United . Det er ingen av de lagene som ønsket seg det der. Nå har man hele tiden sagt at de (Manchester United) har lett motstand, men nå får de en tøff test. Ole Gunnar har sagt at han ønsker å nå lengst mulig i FA-cupen, sier Jan Åge Fjørtoft i Viasat-studio.

– Borte mot Arsenal må han stille med alt han har. Det kommer til å bli et viktig oppgjør for begge lag. Cupen er den største muligheten for ham (Solskjær) til å vinne noe, og troféer blir husket, supplerer VIF-trener Ronny Deila som også er gjest i Viasat-studio.

Flere «Premier League»-oppgjør

Oppgjøret på Emirates blir den aller største kampen i fjerde runde av cupen, som har en enormt sterk posisjon i England.

Manchester City skal også ut i et rent Premier League-oppgjør, og får besøk av Burnley. Tottenham skal spille borte mot Crystal Palace. Premier League-leder Liverpool røk ut 1–2 borte mot Wolverhampton i kveld, da manager Jürgen Klopp valgte å stille med et sterkt redusert mannskap.

Slik spilles fjerde runde i FA-cupen:

Swansea – Gillingham

AFC Wimbledon – West Ham

Shrewsbury/Stoke – Wolverhampton

Millwall – Everton

Brighton – WBA

Bristol City – Bolton

Accrington Stanley – Derby/Southampton

Doncaster Rovers – Oldham

Chelsea – Sheffield W./Luton

Newcastle/Blackburn – Watford

Middlesbrough – Newport County

Manchester City – Burnley

Barnet – Brentford

Portsmouth – QPR

Arsenal – Manchester United

Crystal Palace – Tottenham

* Kampene spilles i perioden 25. til 28. januar.