Solbakken om Dubai-kritikken: – Jeg synes dette er vanskelig

MANCHESTER (VG) Internasjonal klubbfotballs to største norske managere, Ståle Solbakken (50) og Ole Gunnar Solskjær (45), har begge reist på flere treningsleirer til Dubai de siste årene. Men etter denne vinteren er det slutt for Solbakken.

Solbakken har tatt med seg FC København til den omdiskuterte destinasjonen de siste to årene og gjør det samme fra 23. januar til 4. februar i år.

Solskjær tok med seg Molde til Dubai både i 2016 og 2017. Nå er han der med Manchester United – en veleksponert treningsleir som blir kritisert av menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty .

– Jeg synes dette er vanskelig. Hvor trekker du grensen? Kan man dra til Tyrkia? Hvor mange journalister og motstandere av det regimet har ikke forsvunnet eller blitt skadet? Kan man spille i Russland når de invaderer Krim-halvøyen? Det er der jeg synes det er vanskelig. Verden som den ser ut nå, er sinnssykt urolig på mange måter. Man kan diskutere hvor mye man skal blande fotball og politikk, sier Ståle Solbakken til VG.

– Skal ikke sitte på vår høye hest

Denne helgen tok hans FC København et standpunkt: Klubben skal ikke lenger reise på treningsleir i Dubai etter denne vinterens opphold. Da går kontrakten ut, så FCK har valgt å velge andre destinasjoner i fremtiden, forklarer Solbakken.

– Vi skal ikke sitte på vår høye hest og si at andre ikke skal gjøre det. Det blir for dumt. Jeg har vært der på ferie også, så jeg kan ikke sitte og peke på noen andre, sier nordmannen.

Han begrunner FCKs avgjørelse, som han står i spissen for, slik:

– Vi tok det opp nå i kraft av at vi fikk litt hjelp til å belyse det. Det ble en diskusjon forrige gang vi gjorde det, da begynte vi å diskutere det, og når denne kontrakten går ut velger vi en annen destinasjon. Det er en stille markering.

– Det handler om det menneskesynet og den diskrimineringen som ligger i bunn der mot både homofile og kvinner, åpenbare ting som strider mot det de aller fleste står for, forklarer han.

– Neppe Solskjær som har planlagt

Med et kontroversielt 2022-VM som nærmer seg i Qatar, der flere fremmedarbeidere har mistet livet og ifølge Amnesty er «utsatt for systematiske overgrep og tvangsarbeid», tror FCK-sjefen at problemstillingen rundt fotballklubbers reisedestinasjoner vil bli viktigere i årene som kommer.

– Jeg tror dette er et «issue» som blir sterkere og sterkere i kraft av at VM skal spilles i Qatar. Nå har vi tatt et standpunkt i forbindelse med treningsleiren i hvert fall. Jeg tror ikke det rister i grunnvollene til sjeiken i Dubai på grunn av det, men det er en slags bevisstgjøring, sier Solbakken.

– Du er ikke blant dem som får vond smak i munnen av å se hvordan Manchester Uniteds treningsleir blir eksponert?

– Etter å ha vært der på ferie og med laget mitt, så kan jeg ikke sitte på min høye hest ennå, det må jeg vente noen år med. Men nå har jeg i hvert fall tatt dette standpunktet. Og det er neppe Ole Gunnar som har planlagt denne turen, det ble nok spikret raskt etter at de røk ut av ligacupen (25. september).

– Amnesty påpeker at Dubai får enorm reklame gjennom spillernes sosiale medier. Er dette en del av problemet?

– Jeg tror det handler om mangel på bevissthet rundt hvor du er. Uansett hvor et fotballag er, så blir det voldsom oppmerksomhet. Mange spillere deler det på sosiale medier, men jeg vet ikke om de tenker over at det er reklame. Det er i så fall ubevisst, sier Solbakken.