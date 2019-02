SER RØDT: Manchester Citys Fabian Delph blir vist det røde kortet av Mike Dean andre juledag. Foto: DARREN STAPLES / X90183

Dommeren kan gi rødt kort nummer 100 til City eller Chelsea

Mike Dean (50) har delt ut 99 røde kort. Søndag kan han bli den første dommeren i Premier League til å gi 100 utvisninger. Motstandere er de to lagene som har sett rødt flest ganger med Dean som dommer.

Dette er oddstipsene for søndag.

Kampen går mellom Manchester City og Chelsea og er svært viktig i kampen om ligagullet.

Mike Dean er vant til å dømme viktige kamper. Han har vært en av Englands toppdommere i snart 20 år og har vært pipeblåser både i FA-cup-finaler og andre viktige matcher.

Han har ifølge Coral delt ut ni røde kort både til Manchester City og Chelsea i sin karriere. Ingen klubber har fått flere enn disse to.

Om Mike Dean ikke blir hovedpersonen i kampen, så er det nok av andre kandidater. Og mange mener det er en duell mellom Citys målmaskin Sergio Agüero og Chelseas nykommer Gonzalo Higuain, begge argentinere med ekstrem nese for scoringer.

Etter som de er på toppen av sine karrierer omtrent samtidig med trollmannen Lionel Messi, må de stort sett spille andrefiolin på landslaget - men i sine klubblag har de i høyeste grad markert seg.

Higuaín er et halvt år eldre enn Agüero. Dette er første gang de står på hver sin side i en ligakamp på nesten ti år - da Agüero spilte for Atlético Madrid og Higuaín for Real Madrid.

Begge har hatt drømmekarrierer i sine mer enn ti år i Europa, og statistikken viser at de scorer omtrent like mange mål pr. kamp.

Manchester City puster plutselig Liverpool i nakken igjen. Etter seirer over Arsenal og Everton, samtidig som Liverpool har rotet det litt til, er City bare tre poeng bak med like mange kamper spilt. Seier betyr at de igjen er likt - men med én kamp mer spilt.

Chelsea har en statistikk som er interessant: De er ubeseirede i sine syv siste kamper mot den regjerende Premier League -mesteren. De tre siste er vunnet.

Manchester City og Chelsea har vunnet seks av de siste Premier League-titlene. Begge har tre.

I slutten av måneden møtes disse to lagene også i finalen i ligacupen.

VG-tips: City-seier med minst to mål

Premier League (HKP 0-1). Manchester City har fått blod på tann etter at Liverpool misbrukte muligheten til å gå foran med syv poeng. Nå er de to lagene på lik poengsum, selv om L'pool riktignok har én kamp til gode. Pep Guardiolas menn nedsablet Arsenal med to (3-1) og gjorde jobben mot Everton (2-0). Mendy (f) på vei tilbake fra skade og Kompany (f) ute, men ellers kommer City til toppkampen uten store skadeproblemer. Har heller ikke CL å tenke på riktig ennå, mens Chelsea skal ut i Europa League førstkommende torsdag. London-laget slo kraftig tilbake etter to tap (0-2 mot Arsenal og 0-4 mot Bournemouth), men Huddersfield (5-0) er ingen målestokk.

Dette gir 2,15 i odds. Du kan spille til søndag kl. 16.55 og kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.

