Høgmo om Samuelsen: – Så vidt sett starten på hva han kan oppnå

Martin Samuelsen (21) har landet i Haugesund. Tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo og TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror det kan være lurt for 21-åringen.

Per-Mathias Høgmo var landslagssjef da Martin Samuelsen fikk sine tre A-landskamper for Norge i 2016. Den siste tiden har det vært mer stille rundt Samuelsen, men Høgmo tror fortsatt Samuelsen har mye igjen å vise frem.

– Jeg har stor sans for Martin, og derfor tok vi han også inn på landslaget. Han har et potensial med ekstreme ferdigheter. En intellektuell fotballspiller, konstaterer Høgmo og legger til:

– Jeg har god tro på at vi så vidt har sett starten på hva han kan oppnå.

Det var Haugesunds Avis som først skrev at Samuelsen er på vei til FK Haugesund. Samme avis kunne tirsdag melde at han har landet i byen – og at han regner med å signere kontrakt i løpet av dagen.

21-åringen er foreløpig på utlån til nederlandske VVV-Venlo fra Premier League-klubben West Ham. I Nederland har Samuelsen startet fem kamper og kommet inn som innbytter i like mange.

– En lokal profil

Om Samuelsen blir klar for FK Haugesund betyr det at han leies ut fra West Ham for sjette gang siden han ble klar for London-klubben i 2015.

Tidligere har han vært utlånt til Peterborough (to perioder), Blackburn, Burton Albion og sist VVV-Venlo.

Samuelsen er født og oppvokst i Haugesund og har vært i FKH-systemet tidligere gjennom klubbens yngre lagene. Han har også spilt i de lokale klubbene Djerv 1919 og Vard før han dro til England som 14-åring.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener en overgang til FK Haugesund kan bidra til å få fart på karrieren til Samuelsen som han mener har blitt glemt de siste årene.

– Jeg følger i grunn nøye med på alt av norsk fotball, men han har jeg egentlig glemt og satt en strek over. Å vende hjem til hjembyen i trygge omgivelser kan kickstarte karrieren hans. Men det gjenstår å se om han er god nok til det, sier Mathisen.

Han mener imidlertid at det kan være stor gevinst for både Samuelsen selv og ikke minst FK Haugesund som klubb.

– Får han ut sitt beste og dribler som nesten bare han kan, så blir det utrolig artig. Folk vil jo se slike spillere. Det vil også være bra for FKH da det vil skape oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt, sier han.

– Ikke klink i laget

Høgmo, som nå jobber i Fredrikstad Fotballklubb, tror også at Samuelsen kan være en god signering for FK Haugesund.

– Det kan være et utmerket godt valg for både spiller og klubb. Det vil krydre hverdagen til klubben og han kan fort bli en publikumsfavoritt, forteller Høgmo.

Både han og Mathisen forteller at de er usikre på om han vil kunne ta en plass i startelleveren til Jostein Grindhaug og FKH når sesongen starter.

– Om han kommer til FKH, så kommer han til et topplag i Eliteserien. De vil nok kjempe på øvre halvdel også i 2019, og da er det ikke bare å spasere seg inn i startoppstillingen, mener Mathisen og legger til:

– Det stilles krav til løpskapasitet og fysikk i FKH. Det er en stund siden han viste seg frem, og jeg vil også tro at det er et lite stykke opp til hans beste form.