Fergusons gode venn til VG: – Han er så imponert over Solskjær

WILMSLOW (VG) Sir Alex Ferguson (77) har foreløpig ikke uttalt seg om sin tidligere elev Ole Gunnar Solskjær (45) som manager i Manchester United. Men en mangeårig kollega kan avsløre at legenden er henrykt over det han ser.

I forrige uke var nemlig René Meulensteen, som jobbet for Ferguson i forskjellige trenerroller i tolv år, på besøk hos skotten og tok en kopp te.

Det gjør de med jevne mellomrom. Meulensteen, som i dag jobber som assistenttrener på det australske landslaget, er fortsatt bosatt i Wilmslow, et kvarters togtur sør for Manchester. Ferguson bor i den samme landsbyen, som beskrives som et av Englands mest ettertraktede steder å bo.

– Det var godt å se ham. Det er det hver gang. Det er fint å se at han er frisk. Det er veldig skummelt når folk rammes av noe sånt, men han er i godt humør og tar vare på seg selv, sier Meulensteen om Ferguson, som i mai ble hasteoperert for hjerneblødning.

– Han er henrykt på Oles vegne

I september var den legendariske manageren tilbake på Old Trafford, og siden Solskjærs ansettelse som midlertidig manager har han sett alle hjemmekampene fra sin faste plass på tribunen. Etter kampen går Solskjær gjerne innom Ferguson for å ta en prat.

– Han er veldig glad for å se hvordan Ole gjør det. Han føler endelig at han kan kjenne seg igjen i det han ser og hører i klubben. Det har ikke Sir Alex, i likhet med flere av oss andre, vært i stand til å gjøre de siste fem og et halvt årene, sier Meulensteen.

– Sir Alex er så imponert over Ole. 100 prosent. Han er henrykt på Oles vegne. Han er så glad for å se at United spiller på en måte som han elsker. Det var alltid det han sa til spillerne: «Gi meg noe å juble for. Hvis dere underholder meg, så underholder dere publikum.» Denne tanken har Ole tatt med seg videre, sier nederlenderen.

Han møter VG i andre etasje av en italiensk kafé midt i den sjarmerende landsbyen Wilmslow. Det er ikke mange som har mer innsikt å dele fra Manchester United enn Meulensteen: I løpet av 12 år i klubben var han akademitrener, reservelagstrener, spillerutvikler og – de siste seks årene under Sir Alex Ferguson – førstelagstrener.

Samarbeidet med legenden var dermed tett. For eksempel var det Meulensteens oppgave å holde kontakt med Ferguson over telefon fra trenerbenken da skotten var suspendert og måtte sitte på VIP-tribunen. Ferguson har også skrevet i boken «Leading» at han ofte brukte Meulensteens taktiske ideer i kamper.

– Hvor stor innflytelse tror du Ole har fått fra Sir Alex Ferguson?

– Jeg tror han spør ham om noen råd og en gang i blant tar en kopp te med ham, men først og fremst har Ole vært gjennom Sir Alex-opplevelsen i så mange år. Takket være den erfaringen har han klart å gjenskape den kulturen som var her på den tiden, som fansen kan kjenne seg igjen i. Det ser vi på måten de spiller på. Jeg tror Sir Alex har en enorm innflytelse. Ole vet at han alltid kan falle tilbake på ham når han trenger det, sier Meulensteen.

– Solskjær kan være veldig nådeløs

Han har selv hatt en viss innflytelse på Solskjær. Særlig mot slutten av nordmannens spillerkarriere jobbet de tett sammen, ettersom han slet med skader og ofte måtte trene individuelt – og da gjerne med Meulensteen, som har spesialisert seg på slik trening.

Nederlenderen bet seg merke i flere trekk ved Solskjær som ga ham troen på at han kunne bli en god manager:

– Han hadde en enorm forståelse for spillet. Han kunne lese det som ingen andre. Han er veldig skarp når det kommer til å identifisere hva som skjer på banen.

– Han har en veldig beroligende personlighet. Han er ikke en «bla bla»-fyr. Men han sier alle de riktige tingene på riktig måte.

– Som spiller var han en veldig klinisk og nådeløs avslutter. Dette har han tatt med seg videre til manageryrket. Han kan være veldig hyggelig, men hvis det når et punkt der han ikke er fornøyd, så kan han være veldig nådeløs med spillerne, sier Meulensteen.

Han har foreløpig ikke rukket å møte Solskjær etter at han fikk jobben, men håper det skal skje i nær fremtid.

– Vi har vært i kontakt gjennom tekstmeldinger og prøver å finne et passende tidspunkt for å ta en kopp kaffe sammen. Men han har det selvfølgelig veldig travelt. Jeg vet hvordan det er.