Liverpool kan ikke bli redde

(Liverpool – Leicester 1–1) Liverpool hadde vært i sola i Dubai for å samle krefter, men så ganske slitne ut i snødrevet mot Leicester.

Hvor var det sprudlende, offensive trøkket vi så i hele høstsesongen? Hvor var den sedvanlige tryggheten bakover?

Januar har ikke vært en enkel måned for Liverpool: Det åpnet med tap for Manchester City, fortsatte med cuptap for Wolverhampton, deretter en sliteseier borte over Brighton (1–0), heseblesende 4–3 hjemme over Crystal Palace og så 1–1 mot Leicester.

En snøbløt bane var ingen fordel for et lag som baserer sitt spill på fartsfylt angrepsfotball langs bakken, og Leicester er en uberegnelig og uredd motstander som har slått Chelsea og Manchester City. Hjemme på Anfield skal likevel Liverpool vise frem mer enn dette.

Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino sto med 35 mål til sammen denne sesongen, men Liverpool greide bare tre skudd som traff mål i denne kampen.

– Vi må kose oss, nyte at vi er med og slåss om gullet, gjentar manager Jürgen Klopp stadig vekk, og vil aldri snakke om hvor mange poeng som skiller til Manchester City.

Det er en gjennomtenkt og smart taktikk, men budskapet når ikke helt frem. Spillerne koser seg ikke som tidligere i sesongen. Skal det bli ligagull må all frykt bort, det nytter ikke å bli redde, lekenheten er Liverpools angrepsstyrke og den må være med i den siste tredjedelen av sesongen også.

– Dette handler ikke om meg, men først og fremst om supporterne, for de har drømt så lenge, sa Klopp før kampen. Han snakket om den sterke lengselen etter å vinne ligaen, og den utenomsportslige kraften kan knapt overdrives i Liverpool.

Med 29 år siden forrige gull, vil det automatisk slå inn noen mekanismer som det ikke er så lett å ha kontroll på, særlig med så mange og så sultne tilhengere, verden rundt. Og det er vanskeligere å vinne i idrett når ting skal avgjøres, når presset øker, når man skal over målstreken.

Da kreves det ofte énere som har vært i slike situasjoner før. Liverpool har ikke så mange av dem på dette nivået.

En del seriemestere er det, som van Dijk (Celtic), Keita og Mané (Salzburg), Salah (Basel), Fabinho (Monaco), Wijnaldum (PSV) og Xherdan Shaqiri med både Bayern München og Inter.

Men det er bare James Milner (to ganger med Manchester City) og Daniel Sturridge (evig innbytter-rolle i Chelsea i 09/10) som har vunnet Premier League (Mohamed Salah var leid ut til Fiorentina da Chelsea vant i 2015).

Klubben Liverpool er heller ikke så vant til å vinne lenger, og alt dette gir en psykologisk utfordring som vil kreve mye av lederskapet til Jürgen Klopp. Han har gjort underverker med Liverpool, men må trylle frem ytterligere noen knep for å skape en ligamester. Kanskje kan han finne inspirasjon i det hans Borussia Dortmund gjorde da mektige Bayern München ble snytt for seriegullet to år på rad.

Og, tross alt, det er fortsatt Liverpool som styrer dette. Avstanden ned til City økte med et poeng denne runden, til fem. Etter 24 kamper har Liverpool tapt bare én gang og tatt 61 av 72 mulige poeng.

Mot Leicester kom 1–0 tidlig og det kunne fort stått 2–0 etter seks minutter. Det så ut som en ny festkveld på Anfield, der Liverpool sto med ti seire, én uavgjort og 31–6 i mål.

Men det stoppet opp, Leicester løftet seg, Liverpool-keeper Alisson Becker slurvet mer enn vanlig og Virgil van Dijk viste et sjeldent svakhetstegn da Harry Maguire snek seg bak ryggen hans og fikset 1–1 rett før pause.

I begynnelsen av 2. omgang var Leicester nær en ny scoring, men så burde Liverpool fått straffe og Leicesters Ricardo Pereira det andre gule kortet. Med 2–1-ledelse og ti motstandere hadde det høyst sannsynlig blitt tre poeng, og ingen hadde hengt seg opp i at Liverpool måtte slite for dem. Da hadde det blitt slått fast som en styrke at det igjen ble seier på en svak dag.

Nå henger det en liten usikkerhet der, og med 42 poeng igjen å kjempe om kan fremdeles mye gå galt.

Det 29 år gamle spøkelset må ikke få overtaket.