VRAKER GULBRANDSEN: Lars Lagerbäck, her på trening i Oliva, har tatt ut fem spisser til landslagstroppen mot Spania og Sverige, men ikke RB Salzburg-spissen Fredrik Gulbrandsen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Lagerbäck reagerte på spiss-spørsmål: – Å herregud!

OLIVA (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (70) svarer på uttalelsene til Fredrik Gulbrandsen (26) etter at RB Salzburg-spissen nok en gang ble utelatt fra landslagstroppen.

Publisert: 18.03.19 20:38







– Jeg tror ikke de vet at jeg er norsk, sa Gulbrandsen nylig til TV 2, etter å ha scoret sitt femte mål for sesongen i Europa League mot den italienske storklubben Napoli.

Mandag ettermiddag møtte Lagerbäck pressen i spanske Oliva, like sør for Valencia, der landslaget skal åpne EM-kvalifiseringen til 2020 mot Spania.

Svensken har valgt å ta med fem spisser til de to kampene mot Spania og Sverige, men ingen Gulbrandsen, som senest var med i troppen i mars 2018, uten at han fikk spilletid den gangen.

I stedet er det Joshua King, Alexander Sørloth, Tarik Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen og Ola Kamara som skal kjempe om de to spissplassene på Lagerbäcks lag.

– Jeg kan forstå at han er skuffet. Det er bare positivt at han vil være med. Vi har gjort en vurdering ut fra det han har prestert, han har vært litt inn og ut av laget. Akkurat nå vurderer vi at den konstellasjonen vi har, er den beste vi kan ha, sier Lagerbäck om Gulbrandsens uttalelser.

Han uttalte også dette om Spanias kontroversielle stjerne Sergio Ramos:

Slik beskrives spissene

Lagerbäck får deretter spørsmål om han kan beskrive de fem spissene han har i troppen, og hvorfor disse passer bedre enn den formsterke Salzburg-spissen.

– Vil du ha en beskrivelse av deres fotballkvaliteter? Om du vil, kan jeg stå lenge og snakke om de fem som er her. Er det du vil? Å herregud!

Lagerbäck går i gang med å beskrive spissene sine: Elyounoussi er «løpssterk og intelligent», Sørloth er «stor og sterk», Maars Johnsen er «veldig intelligent og gjør en bra jobb i forsvarsspillet», King er «den som har flest spisskvaliteter», mens Kamara er «dyktig i målområdet».

– Går det greit at jeg tar det så kort, spør Lagerbäck, mens pressesjef Svein Graff svarer at «ja, vi har ikke tid til mer».

SCORET MOT STJERNENE: Fredrik Gulbrandsen feirer sin scoring mot Napoli på torsdag. Foto: Kerstin Joensson / TT NYHETSBYRÅN

Landslagssjefen rakk også å opplyse om at midtstopper Kristoffer Ajer er friskmeldt til tross for at han måtte byttes ut med en hodeskade for Celtic på søndag.

– Jeg hadde ikke likt å miste Lindelöf

VG spurte ham også om spekulasjonene rundt Victor Nilsson Lindelöfs nei til det svenske landslaget, som møter Norge på Ullevaal stadion på tirsdag i neste uke. Enkelte medier har hevdet at Manchester United-stjernen boikotter landslaget fordi hans venn John Guidetti ble vraket fra troppen, men dette ble avvist av deres landslagstrener Janne Andersson.

– Jeg kjenner Janne godt. Går han ut og sier at det er personlige årsaker, så tar jeg 100 prosent for gitt at det stemmer.

– Hvor gode nyheter er det for Norge at en sånn stjerne er ute?

– De har ganske gode stoppere likevel, men jeg hadde ikke likt å miste Victor om jeg var Janne Andersson. Det er klart at det er ingen fordel for Sverige, sier Lagerbäck til VG.

Lørdagens motstander Spania stiller også uten en av sine største stjerner: Real Madrid-profilen Isco har blitt vraket fra troppen til landslagssjef Luis Enrique.

– Det tror jeg ikke spiller så stor rolle. Vi satt og så på noen kamper i går. De kan vel ta ut fire eller fem spillere på hver posisjon uten at det er noen stor forskjell. Jeg tror han vet hva han gjør, og Isco har ikke spilt så mye nå, så jeg forstår at han velger en annen spiller. Der tror jeg virkelig det er marginale forskjeller, sier Lagerbäck.