SPILTE MOT DE BESTE: Ghayas Zahid var fast i Champions League for APOEL Nikosia i høst. Her før de møtte Real Madrid hjemme i november. Foto: THOMAS COEX / AFP

Ekspertene vil ha Zahid, men Lagerbäck sier nei: – Vet ikke hva jeg skal tenke

Publisert: 13.03.18 15:15 Oppdatert: 13.03.18 17:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-13T14:15:12Z

Kun en håndfull spillere i Europa har levert flere målgivende enn Ghayas Zahid (23) denne sesongen. Lars Lagerbäck (69) vil likevel fortsatt ikke ha ham med på landslaget.

Dette har fått flere til å klø seg i hodet. Umiddelbart etter uttaket skrev TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at han «sliter litt med å forstå hva som er begrunnelsen her» på Twitter .

Han viser til at Mats Møller Dæhli (23) er inne nesten uten kamptrening, mens Zahid med ni scoringer og 15 målgivende på 31 kamper og spill i Champions League for APOEL, er ute.

– Skal man legge til grunn hva man har levert, så burde Zahid vært inne, sier TV 2s fotballekspert til VG.

Zahid: – Ikke overrasket

– Helt ærlig, jeg har ingen svar på de tingene der lenger. Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal tenke. Men jeg var ikke overrasket, for å si det sånn. Spørsmålene må stilles den andre veien, for jeg har ikke noe mer å si om landslaget lenger, sier Ghayas Zahid til VG.

23-åringen fra Oslo har 19 kamper på U21-landslaget, men aldri fått sjansen for Norge på seniornivå. Han høres oppgitt ut, nærmest resignert. Og det er tydelig at han holder igjen mange meninger og mye frustrasjon når han svarer.

– Du blir kanskje litt irritert, men dette er ikke opp til meg lenger. Jeg har synes jeg har levert mer enn godt nok, sier spilleren som var blant de som løpte aller mest i høstens Champions League-gruppespill .

– Tror du det er andre grunner enn det sportslige til at du ikke er tatt ut?

– Det vil jeg ikke kommentere, for hvis jeg gjør det, så blir det bare kaos. Folk hisser seg opp og det blir kaos. Så jeg får vel bare si at det er sportslige grunner.

– Men det mener du jo ikke?

– Nei, men det er det jeg vil si.

Fakta Troppen mot Albania og Australia Målvakter: Sten Grytebust, Rune Almenning Jarstein, Ørjan Nyland. Forsvar: Tore Reginiussen, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Sigurd Rosted, Jonas Svensson, Birger Meling, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Haitam Aleesami. Midtbane: Mohamed Elyounoussi, Martin Ødegaard, Mats Møller Dæhli, Fredrik Midtsjø, Ole Kristian Selnæs, Markus Henriksen, Iver Fossum. Angrep: Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Sørloth, Bjørn Maars Johnsen.

APOEL-profilen begynner bare å le når han før spørsmål om hvorfor han tror han ikke blir tatt ut.

– Jeg ville løyet om jeg sa at jeg ikke synes det er rart. Men sånn er det bare, sier Zahid, som sier han følte seg sikker på at han ikke kom til å få sjansen denne gangen heller.

– Vi må ha fantastiske offensive spillere

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal, som har trent Zahid i Vålerenga, mener at hans tidligere elev har kvalitet nok til å være med på landslaget.

– Fotballmessig er han bedre enn mange i troppen, slår han fast.

Han skjønner likevel at Lagerbäcks filosofi kan gjøre at han foretrekker andre spillertyper.

– I Drillo-tiden var mange uenige med uttak og lag, men han hadde en klar tanke om hvilke spillere som passet inn. Det har nok Lars også, sier han.

Åpner for Zahid i juni

Lars Lagerbäck forteller at de har fulgt 23-åringen tett og at han står på landslagsledelsens liste over potensielle landslagsspillere.

Men siden han for første gang har tatt med Iver Fossum (21) og Kristoffer Ajer (19) i en av sine tropper, og Martin Ødegaard (19) samtidig får sjansen for andre gang, ville ikke svensken ha med flere ferske fjes.

– Det holder med de nye som har kommet inn nå. Selv om vi kommer til å bytte litt mellom kampene så kommer vi til å gjøre færre bytter enn før. Så vi vil ikke ta med folk bare for at de skal bli kjent i miljøet, sier Lagerbäck til VG.

Han lukker likevel ikke landslagsdøren for helt for Zahid.

– Fortsetter han å gjøre det bra så får han i så fall sjansen i juni, sier han.

I starten av juni skal Nore spille treningskamper mot Island og Panama.