Disse kan bli ny Real Madrid-sjef

Santiago Solari (42) overtar ansvaret midlertidig for Real Madrid etter at Julen Lopetegui (52) fikk sparken. Nå har Champions League-mesteren 14 dager på å ansette en ny manager.

Hvis ikke fungerer regelverket i Spania slik at Solari må sitte sesongen ut.

Av de heteste kandidatene lå lenge Antonio Conte, tidligere Chelsea-, Italia- og Juventus-sjef, i førersetet til å bli ny Real Madrid-manager.

Usikker Conte

Men ifølge TV-kanalen Cuatro skal Conte tvile på om Real Madrids spillergruppe passer han.

– Det skal ha vært kontakt mellom Contes representanter og klubben. Etter den samtalen har sjansen blitt mindre. Men ikke helt borte, sier Petter Veland, Viasat-ekspert.

– Conte skal ha blitt usikker fordi han ikke føler han kommer til å ha standingen han trenger for at dette skal gå bra, sier Veland.

På indirekte spørsmål om Conte var respektert nok til å ta over klubben skal kaptein Sergio Ramos ha svart slik ifølge Marca :

– Respekt er noe du vinner, ikke noe du tvinger fram.

Jardim, Wenger, Martinez, Mourinho

Av andre trenere som er ledig finnes også Leonardo Jardim, som ble sparket i Monaco, og tidligere Arsenal-sjef Arsène Wenger.

– Det virker å være ren gjettekonkurranse. Det er ikke mye å plukke av, sier Ruben Skjerping, president i Real Madrid.no.

Siste Real Madrid-trenere: * Solari blir klubbens tiende trener på 12 år: * 2018 -: Santiago Solari. * 2018-2018: Julen Lopetegui. * 2016-2018: Zinedine Zidane. * 2015-2016: Rafael Benitez. * 2013-2015: Carlo Ancelotti. * 2010-2013: José Mourinho. * 2009-2010: Manuel Pellegrini. * 2008-2009: Juande Ramos. * 2007-2008: Bernd Schuster. * 2006-2007: Fabio Capello.

Belgias landslagssjef Roberto Martínez og Manchester United-manager José Mourinho har blitt nevnt, men begge er under kontrakt.

– Det gjør ting veldig annerledes. Alle vet at de fleste trenerne bytter jobb etter en sesong eller etter en kontrakt er avsluttet, sier Veland.

Pochettino

Han mener det er opplagt hvem Real Madrid bør gå for – til neste sesong: Tottenhams Mauricio Pochettino.

– Han er den åpenbare kandidaten etter sesongen. Men midt i sesongen er det ingenting som tyder på at han kommer allerede nå. De vil nok ha dialog fremover. Kanskje finner man ut at Pochettino har vært såpass lenge i Spurs og at det er tiden for å ta steget videre. Det er ikke hver gang Real Madrid-jobben er ledig, sier Veland.

Solari ut året?

Både Veland og Skjerping tror fort Solari, som har ledet rekruttlaget Castilla siden 2016, beholder ansvaret ut sesongen.

– Ved at han får skuten litt på rett kjøl med en ålreit rekke resultater kan Real Madrid raskt bli overbevist om det, sier Veland.

– For dem som har fulgt Castilla er det nesten ikke til å tro at Solari får hovedansvaret i Real Madrid. For det har gått ganske dårlig, mener Skjerping.

Zinédine Zidane, som ledet Real Madrid til tre strake triumfer i Champions League , fikk jobben etter å ha rykket opp fra stillingen som Castilla-sjef da Rafael Benitez fikk sparken i 2015.

– Vi får håpe at det er en «Zidane2». For han også hadde ganske svake resultater med Castilla. Men Solari har jo ikke den samme statusen som Zidane, en av de største legende i klubben, sier Skjerping.

