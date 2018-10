GULLAGET: LSK Kvinner har mange spillere på det norske landslaget. Nå begynner det å betale seg. Foto: Jostein Magnussen

FIFA vil betale kvinneklubbene: – Helt strålende

For første gang vil FIFA betale kompensasjon til lag som avgir spillere til sommerens fotball-VM for kvinner. Det kommer LSK Kvinner til å tjene grovt på.

Det internasjonale fotballforbundet diskuterer rammene nå under et møte i Rwanda. Lekkasjer tyder på at FIFA vil sette av vel 71 millioner kroner til klubber som avgir spillere til sommerens VM i Frankrike.

Det betyr rundt tre millioner kroner til hver av de 24 VM-nasjonene – i gjennomsnitt 130.000 kroner per spiller.

Den klubben i Norge som vil tjene mest på den nye ordningen er LSK Kvinner. Klubben hadde syv spillere i troppen da Norge møtte Sverige nylig. Er like mange representert i den endelige VM-troppen, får LSK vel 900.000 kroner i kompensasjon fra FIFA.

Disse pengene kommer på toppen av bidraget som Obos varslet i september da selskapet samtidig sparket FIFA på leggen for forskjellsbehandlingen mellom kvinner og menn.

Obos sin støtte på 75.000 kroner per spiller til klubber som har utøvere i VM-troppen, vil da gi LSK Kvinner vel 500.000 kroner i inntekter. Totalt dreier det seg om drøyt 1,4 millioner kroner for romerikingene.

– Dette er jo helt strålende, det er dette vi har prøvd å få til, sier trener for LSK Kvinner, Hege Riise.

– Frem til nå har ikke vi som klubb noen gevinst ved å vinne noe eller produsere landslagsspillere. Det å kunne få betalt for jobben man gjør og kunne legge til rette for nye landslagsspillere er det viktigste, sier hun.

1,4 millioner kroner utgjør vel 17 prosent av LSK Kvinners totale budsjett, så det er ikke småpenger det er snakk om.

– Under fotball-VM i Russland i sommer betalte FIFA vel 70.000 kroner per dag for hver spiller klubbene hadde med i herrenes mesterskap. Dit kommer vi aldri, men et sted må man jo begynne. Vi kan ikke gi oss nå, fastslår Riise.

Hun kaller summen fra Obos og FIFA et vesentlig bidrag som gjør det umulig å opprettholde et ordentlig sportslig apparat og bygge klubben for fremtiden.

– Da kan vi fortsette å levere landslagsspillere og gjøre produktet kvinnefotball bedre.

Store forskjeller

Spilleforeninger i Norge, Sverige, Australia og New Zealand sendte før FIFA-samlingen i Rwanda brev med krav om å øke bidragene til kvinnefotballen for å jevne ut forskjellen mellom dame- og herrefotballen.

Ifølge nyhetsbyrået AP vil FIFA doble prispengene til VM-vinneren, fra cirka 17 millioner kroner i 2015 til vel 33 millioner i Frankrike neste sommer. FIFA har litt å gå på ettersom sommerens VM-vinner på herresiden, Frankrike, fikk 315 millioner for triumfen i Russland.

Et VM-gull for kvinner honoreres altså med en tidel av det et gull for herrene gir.

– Dette er et skritt i riktig retning og betydelig høyere beløp enn i forrige VM, sier FIFA-president Gianni Infantino til AP. Ifølge FIFA-toppen er det vanskelig å finne en modell hvor alt er likt mellom herrer og kvinner.

Samtidig ser det ut som FIFA nå også vil betale totalt 96 millioner kroner til å dekke VM-forberedelsene til de 24 nasjonene som skal til Frankrike. Det betyr fire millioner kroner til hvert land.