Molde misbrukte gyllen mulighet i medaljekampen

FOTBALL 2018-10-20T15:24:38Z

MOLDE (VG) (Molde – Sarpsborg 2-2) Molde kunne med seier mot Sarpsborg klatre opp på 2. plass i Eliteserien og ta inn på Rosenborg i gullkampen, men slik gikk det ikke.

Molde utlignet fra 1–2 til 2–2 med et kvarter igjen av kampen, men klarte ikke å ta alle tre poengene som kunne gitt stor spenning i toppen av Eliteserien.

Første omgang var virkelig dødballens omgang i Molde lørdag ettermiddag. Molde tok ledelsen mot Sarpsborg etter 18 minutter ved Fredrik Aursnes som stanget et frispark fra Magnus Eikrem i mål.

Bortelaget svarte bare åtte minutter senere og også denne fra en dødball. Joachim Thomassen fant pannen til Jørgen Horn i boks som stanget ballen lekkert i mål til 1–1. Kun tre minutter senere gikk Sarpsborg i ledelsen. Thomassen fant hodet til Muhammed i boks som stusset ballen videre på bakre stolpe. Der kom Patrick Mortensen lurende frem med en fot og satte inn Sarpsborgs andre mål for dagen til 1–2. Det ble også resultatet etter en spennende og fartsfull første omgang.

Stang ut

I første omgang var det kun metallet som hindret Molde for to scoringer etter heading fra Ruben Gabrielsen og skudd fra Erling Braut Haaland. Tidlig i andre omgang hadde Molde to nye avslutninger som fant veien i metallet. Først ved Haaland som avsluttet fra skrå vinkel, og etter en redning fra Aleksandr Vasjutin spratt ballen tre ganger oppå tverrliggeren og tilbake i klypene til Sarpsborg-keeperen.

Bare få minutter senere var det Pawel Cibicki som sendte ballen i stangen etter et fint innlegg i boks.

Forløsende Haaland-scoring

Etter Haalands to treff i metallet var det en tydelig frustrert Molde-spiss som jaktet mål. Haaland skapte mye uro i Sarpsborg-forsvaret, men fikk den ikke i nettet før 14 minutter før kampslutt. Da løsnet den for lysluggen fra Jæren. Etzaz Hussain flikket ballen elegant til 18-åringen som kom i bakrom, og spissen satte ballen inn til 2–2 til en enorm lettelse fra både publikum og ikke minst han selv som strålte etter scoringen.

Molde presset så på for en tredje scoring mot et Sarpsborg-lag som aldri helt klarte å angripe selv.

På overtid kom Haaland gjennom og alene mot keeper satte han ballen nok en gang i stolpen og ut. Dermed endte kampen 2–2 med ett poeng til hvert av lagene. Det gjør at Molde forblir på 2. plass med to poeng opp til Brann. Sarpsborg klatrer én plass til 9. plass.