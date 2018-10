FYRER LØS: Håvard Nordtveit en smule engasjert når han roper til Nikolaj Bodurov i oppgjøret mot Bulgaria. Markus Henriksen tar lagkameratens side. Foto: Bjørn S. Delebekk

Frydet seg over Bulgaria-smerte: – «Jysla» kjekt når han ligger nede

FOTBALL 2018-10-17T08:34:35Z

ULLEVAAL (VG) Håvard Nordtveit (28) digget at bulgarske Georgi Kostadinov (28) fikk smake på Ullevaal-gresset tirsdag.

Publisert: 17.10.18 10:34 Oppdatert: 17.10.18 10:55

– Jeg blir «jysla» trigga, og så er det «jysla» kjekt når han ligger nede. Jeg fikk en liten mulighet her, så da tråkket jeg til litt, sier Nordtveit til VG etter at Norge hadde revansjert 0-1-tapet i Sofia i september.

Han var ikke ferdig med «kyniske bulgarere», og tok et nytt oppgjør med dem foran norsk presse etter seieren som førte Norge til tabelltopp i Nations League.

– Hva tenker du om dem som mener at dere sutrer?

– De så utpå her hva de står for. Vi fikk publikum med oss mot han nummer 7 (Kostadinov), som var et helsike i Sofia. Nå fikk han Ullevaal imot seg. Man ser at det bare er skuespill alt han gjør. Det har ingenting på en fotballbane å gjøre.

Kostadinov var inne i flere tøffe dueller. Og måtte ned i gresset med smerter. Uten at det var noe stygt spill eller ble alvorlig skader av det.

VG har kontaktet det bulgarske forbundet for et tilsvar til karakteristikkene, men vi har foreløpig ikke fått noe svar.

Sparket ned King

Nordtveit svarte «nei» på spørsmål om han hadde vært med på lignende motstander. Og fulgte opp med «men det var helsikes godt». Han svarte «absolutt ikke» på spørsmål om han fikk noen nye venner. Og han sa «ja, jeg tror det» på spørsmål om han tror bulgarerne gikk etter enkeltspillere.

Joshua King var kanskje den det gikk hardest ut over. De fleste av bulgarernes fem gule kort kom etter nedsparking av Norges kraftspiss.

– Det er deilig å se at de ikke har sjans å stoppe Joshua på annet vis enn å spenne han ned. Han er rett og slett for sterk og for rask for dem. Man får litt selvtillit av det, sier Ole Selnæs.

– Noen seirer smaker bedre enn andre. Var dette en sånn?

– Ja, fordi vi var ekstremt irritert og forbannet etter å ha tapt mot dem borte. De hadde én sjanse, mens vi styrte spillet og hadde fortjent mer. Vi følte at vi var et bedre lag, og det var vi nå og. Det er utrolig viktig at det vises på tavla.

– Er det skadefryd dere føler?

– Jeg tenker ikke så mye på det. Det var bare så viktig å sette skapet på plass og vise at vi er bedre enn dem. Det er vi virkelig. Jeg orker ikke å snakke om oppførselen deres. Jeg vet ikke om de vet det selv, men de får bare holde på.