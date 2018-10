KOMPISER: Vitalij Mutko og Vladimir Putin jobbet sammen på borgermesterkontoret i St. Petersburg på 1990-tallet. Foto: Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN

Han er utestengt fra OL på livstid, men nå er Putins kompis tilbake som fotballpresident

Visestatsminister Vitalij Mutko er tilbake som president i det russiske fotballforbundet – til tross for at han er utestengt fra OL på livstid for sin rolle i dopingskandalen.

Ifølge varsleren Grigorij Rodtsjenkov visste Mutko – som den gang var sportsminister – alt om den russiske doping fram mot Sotsji-OL i 2014.

Mutko ble midlertidig suspendert som fotballpresident før VM på hjemmebane, blant annet etter trusler om at Russland måtte utestenges fra sitt eget VM, men nå er han tilbake som president, ifølge fotballforbundets hjemmeside .

Dette skjer bare en snau måned etter at WADA-styret bestemte at det russiske antidopingbyrået Rusada igjen skal tas inn i det gode selskap.

Ifølge den såkalte McLaren-rapporten var det et statlig organisert dopingprogram mot Sotsji-lekene. Russerne har konsekvent nektet å innrømme at det var statlig organisert.

Mutko har kjent Vladimir Putin siden midt på 1990-tallet, da begge jobbet på borgermesterkontoret i St. Petersburg – der de var ansvarlige for internasjonale relasjoner.

At han nå er tilbake som fotballpresident, er ikke kommentert av hverken Kreml, regjeringen eller Mutko selv. Men på forbundets hjemmeside er han altså tilbake som president, og en rekke russiske medier har også meldt dette.

– Jeg har bedt om at bli fritatt for mine plikter i opptil seks måneder, sa Mutko etter et styremøte i det russiske fotballforbundet 1. juledag 2017.

– Det er faktisk ikke noe nytt: Vitalij Leontjevitsj Mutko står oppført som president på nettsiden, fordi han aldri forlot sin post som president, bare suspenderte midlertidig sin virksomhet, sier forbundets pressesjef Igor Vladimirov til Sport Ekspress.

VG har gått gjennom et stort antall russiske medier uten å finne noen som problematiserer Mutkos rolle i dopingskandalen og hans rolle som president i det viktigste særforbundet i russisk idrett.

– Jeg er fornøyd med dagens situasjon, sier landslagstrener Stanislav Tsjertsjesov ifølge Sport Ekspress.

Den tyske TV-reporteren Hajo Seppelt, som har hatt flere avslørende programmer om den russiske dopingen, kommenterer på Twitter:

– Det er knapt en måned siden Rusada ble reinnsatt. Nå er nøkkelfiguren og den ansvarlige politiker for den statlig drevne dopingen, eks-sportsminister Mutko – tilbake i sin stilling som Russlands fotballsjef. Slik fungerer russisk sportspolitikk under Putin.

Den Putin-kritiske amerikanske/britiske businessmannen/menneskerettighetsaktivisten Bill Browder hevder på Twitter at eks-FIFA-sjef Sepp Blatter hadde lunsj med Mutko i Moskva sist uke.

Vladimir Putin sa selv, under den årlige innringingsseansen han hadde i juni, at på grunn av urettferdige angrepene mot Mutko, var det umulig å sparke ham.

– Mutko har et godt potensial. La ham arbeide, sa den russiske presidenten.

Vitalij Mutko var fotballpresident i tiden 2005–2009 og deretter fra 2015.

Den norske fotballpresidenten Terje Svendsen var blant dem som sa at FIFA burde vurdere å utestenge Russland fra sitt eget VM som følge av dopingen. Dette utløste et voldsomt raseri blant russerne, som innrapporter Svendsen til FIFA.

PS: Mutko har anket avgjørelsen om å bli utestengt fra OL for all fremtid til Idrettens voldgiftsdomstol CAS.