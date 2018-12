Schmeichel om Solskjær: – Han tar ikke imot dritt fra noen

FOTBALL 2018-12-24T07:54:21Z

Målvaktslegenden Peter Schmeichel tar bladet fra munnen om Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjær – og hvordan han skal føre identiteten tilbake til Manchester United. Samtidig advarer dansken om en situasjon nordmannen må løse.

Publisert: 24.12.18 08:54

– Når du ser på United, virker det som om mye av kulturen har blitt borte. Og det synes jeg er veldig, veldig viktig at kommer tilbake igjen. Det kommer med Ole. Ole kommer ikke til å ta imot «dritt» fra noen, sier han i BBCs Sportsweek -sending, på radiokanalen BBC 5 Live.

Han mener at Solskjærs kjennskap til klubben, at han både har spilt og trent under Sir Alex Ferguson, vil gjøre at han tilfører den identiteten som er blitt borte de siste årene. Uten at han ønsker å spekulere i hvem som blir manager på permanent basis.

– Men det kan bli Ole. Og for en som elsker Manchester United, som meg, som mange andre, synes jeg vil skal la ham gjøre den jobben han har fått nå, understreker Schmeichel.

Advarer Solskjær

Paul Pogba spilte en solid kamp borte mot Cardiff i Solskjærs historisk gode managerdebut , og leverte blant annet flere målgivende pasninger. Likevel liker ikke Schmeichel fremstillingen av Pogbas situasjon etter sparkingen av José Mourinho.

– Det har blitt fremstilt som om Pogba har vunnet en krig. Det fungerer ikke for meg. Det kan ikke skje for United. Det er uhyre viktig at klubben håndterer denne situasjonen. Pogba, eller noen andre, kan ikke bli større enn klubben, sier Schmeichel.

Heldigvis, for Solskjær, mener Schmeichel at den norske 45-åringen har det som skal til for å håndtere situasjonen.

– Jeg tror det er nøkkelen, at Ole kan temme situasjonen, få en som Pogba til å spille opp mot potensialet vi alle vet han har i seg, sier den danske målvaktshelten.

– Absolutt løgn

Den franske 25-åringen ble anklaget for å feire etter at José Mourinho fikk sparken etter 3–1-tapet for Liverpool forrige uke. Men lagkamerat Ashley Young slår tilbake mot det.

– Det var ingen feiring i det hele tatt. Det er absolutt løgn. Selvfølgelig var det skuffende for manageren å bli sparken. På hans drøye to år vant han trofeer, sa Young til pressen.

Solskjær selv var full av lovord om den franske «blekkspruten», som var benket de siste kampene under Mourinho, etter en lengre tids konflikt.

– Når du har Martial og Lingard på hver sin side, Rashford på topp og Paul i støtte til alle sammen, er det inspirerende å se på, sa Solskjær.

The Telegraphs Rob Cole oppsummerte med fem ting han lærte av Solskjærs første kamp. Det første? At Paul Pogba spilte med et smil om munnen. Han legger samtidig vekt på at det ligger atskillig tøffere utfordringer foran klubben.

PS! Neste sjanse til å se om Pogba smiler eller ikke, er andre juledag. Da tar Manchester United imot Huddersfield hjemme på Old Trafford.