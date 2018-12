Manchester United med festfotball da de endelig vant i ligaen

(Manchester United - Fulham 4–1, Arsenal - Huddersfield 1–0) Etter fire ligakamper på rad uten seier, fikk José Mourinho endelig et pusterom fra kritikerne. Men den største lettelsen var det nok Romelu Lukaku som fikk.

Publisert: 08.12.18 17:51 Oppdatert: 08.12.18 18:26

Manchester United stod uten seier i ligaen siden begynnelsen av november, og var tydelig ute etter å gjøre noe med det. Og en forrykende førsteomgang sørget for at alle poengene ble igjen på Old Trafford:

Allerede før kvarteret var spilt, dro Ashley Young seg inn i banen, med litt hell, og dundret ballen i krysset bak Fulham-målvakt Sergio Rico.

Marcus Rashford fulgte opp med sin andre målgivende like etter, da han spilte på tvers av feltet og ga Juan Mata perfekt anledning til å bredside inn 2–0 - så kaldt som nesten bare spanjolen kan gjøre det.

Og da Romelu Lukaku fikk en enkel tap-in på slutten av omgangen og scoret sitt første ligamål på Old Trafford siden 11. mars, var festomgangen komplett på «drømmenes teater».

Manchester United var ikke til å kjenne igjen. Og det satte Old Trafford-publikumet umåtelig stor pris på.

Redusering

Men selv om Manchester United hadde flere gode sjanser til å øke ledelsen, var det Fulham som scoret først etter hvilen. Ander Herrera feltet Aboubakar Kamara i feltet, lagde straffe - som Kamara selv omsatte.

«The Cottagers» var ikke lenge i himmelen. Bare minuttet etter reduseringen, etter håpet var tent, pådro Anguissa seg sitt andre gule kort for dagen og fikk marsjordre. Luften gikk ut av ballongen.

I stedet var det Marcus Rashford som kunne utnytte svakt keeperspill fra Rico, da han dro seg inn i banen og lurte ballen inn ved nærmeste stolpe.

Fulham var idéløse, hjelpeløse og til slutt også sjanseløse, og Claudio Ranieris jumbolag har kniven på strupen nok en uke.

Dermed ble det ikke knall og fall for Mourinho i femte ligakamp på rad.

Sjansesløseri

På Emirates var det sjansesløseriets ettermiddag, anført av både Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette. Førstnevnte skulle bare styre inn et innlegg fra fem meter, men bommet fullstendig etter en halvtimes spill.

Og Lacazette fikk tidenes mulighet da han ble spilt alene gjennom mot Lössl, men fyrte skuddet himmelhøyt over mål like etter.

Det oppstod imidlertid kontroverser da samme franskmann ble avvinket for offside, etter å ha puttet ballen i nettet. Han snappet opp et svakt tilbakespill fra Zanka Jørgensen, men ble avvinket for pasningen i forkant.

Arsenal så ut til å gå på et pinlig poengtap hjemme, men ti minutter før slutt ble ballen løftet inn i feltet av Aubameyang. Plutselig var Lucas Torreira helt alene, og på akrobatisk vis brassesparket han inn den forløsende scoringen.

Øvrige resultater klokken 16:

Burnley - Brighton, 1–0 (Tarkowski, ’40)

Cardiff - Southampton, 1–0 (Paterson, ’74)

West Ham - Crystal Palace, 3–2 (WHU: Snodgrass ’48, Chicharito ’62, Anderson ’65. CRY: McArthur ’6, Schlupp ’76)