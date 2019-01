BEST: Lionel Messi vinner VGs kåring av de beste angrepsspillerne i 2018 foran Cristiano Ronaldo. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Stor VG-kåring: Derfor er Messi verdens beste

Han preget ikke VM eller Champions League, men det er likevel vanskelig å argumentere for at Lionel Messi (31) ikke var verdens beste angrepsspiller i fjor.

Som hvert år har VG kåret verdens beste fotballspillere. De siste dagene har vi presentert det vi mener er de ti beste spillerne for hver lagdel. Først ut var keeperne. Deretter var det forsvarsspillerne og midtbanespillernes tur. Nå er turen kommet til de store angrepsstjernene. Er du enig i vår vurdering? Kom gjerne med din mening i kommentarfeltet eller på Facebook!

Den argentinske kunstneren scoret 47 mål i 2018 – flest av alle. Og det mest imponerende er at spillet hans handler om så mye mer enn bare mål. Messi har som oftest hovedrollen både i starten og i avslutningen av angrep.

Den makeløse oppvisningen hans mot Tottenham står igjen som årets store høydepunkt, en kveld der han maltrakterte et av Europas beste lag, scoret to mål og hadde to skudd i stolpen.

Men slik Messi-magi er nærmest dagligdags i den spanske ligaen, der han har totaldominert på et Barcelona-lag som vant serie- og cupgull på våren og som leder serien ved nyttår.

For de som har sett superstjernen jevnlig det siste året, fremstår femteplassen i Ballon d’Or-kåringen som en liten hån mot fotballen.

I VGs kåring troner han øverst, og det sier ikke rent lite, for bak ham følger en Cristiano Ronaldo som har herjet for både Real Madrid og Juventus, en fransk verdensmester-duo i Antoine Griezmann og Kylian Mbappé samt Liverpools elleville egypter Mohamed Salah.

10. Sergio Agüero

Argentineren var ingen Pep Guardiola-favoritt til å begynne med, fordi han ikke deltok nok i det defensive arbeidet, men Agüero har utviklet seg og klart å overbevise sjefen. Nå er han fast målgarantist på Premier Leagues beste lag. På grunn av hyppige skader når han ikke helt opp til de aller beste når det gjelder antall mål, men 23 mål på 33 kamper for klubblaget er solid, og han scoret to mål i VM. City og Agüeros år kunne sett enda bedre ut hvis han ikke hadde vært skadet i Champions League-kvartfinalene mot Liverpool.

9. Luís Suárez

Etter et svakt 2017 har Suárez, i en alder av 31, slått knallhardt tilbake. Faktisk er det bare lagkamerat Messi som har levert flere målpoeng enn ham i europeisk klubbfotball: 32 mål og 24 målgivende pasninger er strålende tall. Han er ikke minst en uvurderlig spiller i kraft av sin defensive arbeidskapasitet og rommene han skaper for Messi med bevegelsene sine. Scoret to og hadde én assist i et brukbart VM med Uruguay.

8. Robert Lewandowski

Utenfor banen har overgangsryktene rundt polakken stormet. Bayern München har hatt en begredelig høst. Men én ting forandrer seg ikke: Lewandowski fortsetter å bøtte inn mål. I kalenderåret 2018 er det bare Messi og Ronaldo som har scoret flere enn Bayern-spissen i europeisk klubbfotball. Null mål i VM med Polen samt anonyme prestasjoner i de avgjørende Champions League-kampene på våren trekker ned.

7. Neymar

Overskriftene om verdens dyreste fotballspiller har – med god grunn – vært preget av filming og overspill, men det er ikke til å komme unna at Neymar er en av verdens beste angrepsspillere. Med 26 mål og 13 målgivende pasninger på bare 26 kamper for PSG, fordi han var skadet i tre måneder på våren, er brasilianeren den spilleren i europeisk klubbfotball med det høyeste målpoeng-snittet: 1,5 per kamp!

6. Harry Kane

Skarpskytteren har banket inn mål jevnt og trutt for Tottenham, totalt 34 i tallet, men hans fremste utmerkelse i år var toppscorertittelen i VM. Kritikerne vil påpeke at fem av hans seks mål kom mot Panama og Tunisia, men kaptein Kane var så mye mer enn bare en målscorer for et ungt og uerfarent engelsk landslag.

5. Mohamed Salah

At egypteren er nede på femteplass her, sier mer om konkurrentene enn det gjør om ham selv. For Salah har hatt et mesterlig år og var kanskje den beste av alle frem til juni, da han ledet Liverpool til Champions League-finale og sikret toppscorertittelen i Premier League. Skulderskaden i finalen mot Real Madrid, et skuffende VM med Egypt og forventninger på et helt nytt nivå har sett ut til å prege ham litt på høsten.

4. Kylian Mbappé

Mbappé har markert seg som den kanskje mest dominante tenåringen moderne fotball har sett. For PSG har den unge angriperen levert 38 målpoeng på 38 kamper, inkludert fire mål på 13 minutter mot topplaget Lyon, hans mest oppsiktsvekkende prestasjon i klubbfotball i år.

Men det var under sommerens VM at Mbappé virkelig befestet sin posisjon blant verdens beste spillere. Det lynraske, nådeløst effektive supertalentet scoret fire mål, inkludert ett i finalen, og leverte en av årets enkeltprestasjoner da han maltrakterte Argentina i åttedelsfinalen med to mål og et fremprovosert straffespark etter årets villeste raid.

3. Antoine Griezmann

En mann for de store anledningene: Griezmann scoret to mål i Europa League-finalen mot Marseille. Deretter var han den offensive lederen på det franske laget som vant VM, med avgjørende involveringer i hver utslagskamp: Mål i åttedelsfinalen mot Argentina, mål og assist i kvartfinalen mot Uruguay, assist i semifinalen mot Belgia og mål og assist i finalen mot Kroatia. I høst har han herjet i Champions League med fire mål og to assists.

Den hardtarbeidende playmaker-spissen er ikke på høyde med de aller beste når det kommer til antall mål over et helt år, men han leverer mye mer enn som så. 27-åringen er både en smart hærfører i angrep og en inspirerende signalspiller i forsvar. En vinnerskalle.

2. Cristiano Ronaldo

Nok et vidunderlig år i Ronaldos karriere. Portugiseren har vist at det ikke spiller noen rolle hvem han spiller med; superatleten leverer uansett.

Han leverte for Real Madrid på våren, med tre mål i åttedelsfinalene mot PSG og like mange i kvartfinalene mot Juventus. Han leverte for Portugal i sommer, med fire mål i gruppespillet i VM, inkludert et hat trick mot Spania. Og han har levert for en ny klubb, i en ny liga, med 12 mål og åtte målgivende pasninger på sine 21 første Juventus-kamper.

46 mål og 15 assists er totalfasiten for Ronaldo i 2018. Det er spinnville tall, men et lite stykke unna erkerivalen Messi, som fortsatt må sies å være en enda bedre spiller i flere av spillets faser.

1. Lionel Messi

Han kom ikke lengre enn til kvartfinalen i Champions League, og han maktet ikke å redde et håpløst Argentina – selv om han scoret målet som sikret avansement fra gruppespillet og leverte to assists i åttedelsfinalen mot verdensmester Frankrike. Men hvis man har sett Messi spille fotball i 2018, så er det vanskelig å kåre noen andre til verdens beste angrepsspiller.

Tallene er ekstreme: 50 mål og 25 målgivende pasninger for klubb- og landslag. 75 målpoeng! Ingen er i nærheten av disse sifrene. Og da må man tillegge at Messi ikke bare er delaktig i avslutningen av angrepene, men at han stort sett setter de i gang også. Prestasjonen hans mot Tottenham på Wembley står igjen som årets høydepunkt.

At Barcelona, til tross for åpenbare problemer i laget, vant La Liga med 14 poengs margin og cupen i tillegg, sier mye om hvor enorm innflytelse Messi har.