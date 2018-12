I INTERVJUSONEN: Eirik Horneland i den såkalte intervjusonen på Sarpsborg stadion i oktober. Nå kan han bli en av Norges mest profilerte trenere. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Mulig RBK-trener ga Semb bakoversveis

Eirik Horneland (43) er hyperaktuell til Rosenborg-jobben. Men selv for mange fotballinteresserte nordmenn er han «Eirik hvem?». Fotballfolk som kjenner Horneland godt, er gavmilde med superlativene.

Rosenborgs supportergruppe «Kjernen» advarer i et julebrev til styret mot å ansette Horneland som hovedtrener. Blant fotballfolk er det imidlertid mye ros å hente til Haugesund-treneren.

Det er - av flere grunner - ikke så lett å gi tidligere toppfotballsjef Nils J. Semb bakoversveis. Men da Norges Fotballforbund skulle ansette landslagstrener for U18 i 2014 fikk Semb seg en overraskelse.

– Da jeg så den sterke søkerlisten, trodde jeg ikke at vi skulle ende opp med Eirik, sier Semb ærlig.

– Jeg må innrømme at det var en overraskelse for meg. Eirik overbeviste allerede i det første intervjuet. I ettertid kan jeg si at det var et riktig valg, fastslår den tidligere toppfotballsjefen, som nå er sportssjef for A-landslaget. Han trekker fram Hornelands personlighet, at han er god pedagogisk, at han er systematisk og god fotballfaglig.

Semb vil ikke gi råd til hverken Rosenborg eller Horneland, men beskriver den RBK-aktuelle trenerens spillestil slik:

– Eirik er flink til å organisere defensivt. Han har hardt arbeidende spillere. Og han vil ha fart i lengderetningen.

Med andre ord er ikke Horneland en «4–3–3-mann», som det gjerne heter når Rosenborg leter etter ny trener.

– Mange snakker om Eirik som en 4–4–2-mann, men de glemmer at han er oppvokst i Vard, som er et 4–3–3-lag, sier Per Morten Kristiansen, keeperen som både spilte sammen med Eirik Horneland i FK Haugesund og siden hadde han som assistenttrener.

– Han er en vinner, det er det som kjennetegner Eirik. Han setter enormt med krav til alle rundt seg. Om det er ei treningsøkt i november eller en seriekamp, så er viljen til å vinne like stor hver gang, sier den mangeårige Haugesund-treneren.

– Du tror altså han passer inn i Rosenborg?

– Ja, det tror jeg helt sikkert. Han er enorm på å få med seg alle i klubben. Han er en lagbygger som vet hvordan du skal behandle alle skikkelig - og få dem til å dra i samme retning.

Horneland var midtstopper i Haugesund stort de årene de spilte på nivå to. Han har bare tre kamper i eliteserien, alle på høsten i 2000.

– Han hadde sin store del av æren for at vi klarte bronse i 2013, mener Per Morten Kristiansen.

I 2018 var Haugesund nær medalje, men endte til slutt på 4. plass.

Før han overtok i Haugesund, var Horneland altså landslagstrener for både 18- og 19-årslagene i NFF, og hans kollega der, Gunnar Halle, beskriver RBKs trenerkandidat slik:

– Eirik er en kar som setter høye krav både til seg selv og de som er rundt ham. Han krever en god del av spillerne, både når det gjelder høyt press og hurtig spill framover når det er mulig. Han har en klar filosofi om hvordan han vil ha. Det har han vist også i FK Haugesund - og fått resultater, sier Halle til VG.

Tidligere Premier League-spiller Halle sier at Horneland er hardtarbeidende og setter sin ære å være godt forberedt, både om egne spillere og motstandere. Halle beskriver Horneland som «fotballfaglig veldig sterk».

– Han er også flink til å fram det beste i spillerne. Det er spennende hvordan han har utviklet både seg selv og laget i Haugesund, mener Gunnar Halle.

Etter det VG kjenner til er Horneland kun detaljer fra å bli Rosenborgs nye hovedtrener . VG erfarer at Horneland ikke var førstevalget til Rosenborg. Først skal han kun ha vært aktuell som vikartrener fram til sommeren, men nå er situasjonen, etter det VG vet, at Horneland skal være svært aktuell som hovedtrener.

VG kunne tidligere i desember avsløre at Sarpsborg-trener Geir Bakke takket nei til trønderne.

Adresseavisens profilerte kommentator Birger Løfaldli skrev julaften at supportergruppen Kjernens åpne julebrev til RBK-styret er «betimelig». VG presenterte søndag kveld dette brevet .

– Men om det er slik at supporterne er skeptiske fra dag én, stiller Horneland med et handikap, slik Perry gjorde. Det er RBK-styret nødt til å ta med i betraktningen. Særlig ettersom Ivar Koteng og hans styrekolleger har gått svært høyt ut når de har pratet om Rosenborgs ambisjoner, skriver Løfaldli - og tar forbehold om at Horneland faktisk er tiltenkt en "Bjørn Hansen-rolle" og at et større navn blir presentert som ny manager på Lerkendal.