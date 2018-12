PÅ TOPP: Jürgen Klopp takker Anfield etter nok en seier sammen med Liverpool-kaptein Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold (delvis skjult) og forsvarssjef Virgil van Dijk. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Leder Premier League med seks poeng: – Liverpool er favoritter

FOTBALL 2018-12-27T06:30:12Z

For to uker siden kalte han tittelracet «helt åpent». Nå kommer ikke Premier League-kjenner Lars Tjærnås unna at Liverpool er stemplet som favoritt.



Publisert: 27.12.18 07:30

Avstanden ned til Tottenham er seks poeng, mens Manchester City etter to strake tap har havnet syv poeng bak Jürgen Klopps lag halvveis. Aldri før i Premier League -historien har Liverpool ledet med seks poeng, ifølge Opta.

– Liverpool er favoritter nå. Kombinasjonen av Manchester Citys formsvikt og egen styrke tilsier det, sier Lars Tjærnås – som sammen med manager Egil Olsen trente Wimbledon i Premier League for 19 år siden. Duoen fikk sparken rett før serieslutt.

Liverpool har vunnet åtte strake ligakamper siden uavgjort mot Arsenal i London i begynnelsen av november. 2. juledag ble det knusende 4–0 over Newcastle.

– De greier for første gang under Klopp å være bunnsolide defensivt og sprudlende offensivt. De har bred stall, og matchvinnere i begge ender i enorm form. Sesongen er lang, og det å komme langt i Champions League vil for eksempel ta energi fra ligakampene. Så selvsagt er det langt fra avgjort, men Liverpool er i min bok favoritter nå, men ikke soleklare favoritter, presiserer Tjærnås.

– Dette vil bli kamp til siste slutt. Men vi er med og det er viktig. Vi holder på å bygge opp en base for resten av sesongen og den er selvsagt god så langt, mener Jürgen Klopp ifølge BBC.

Klopp & co. fikk onsdag god hjelp av Manchester Citys tap for Leicester. Liverpool går nå inn en stor uke med hjemmekamp mot Arsenal lørdag før de skal til Manchester for å møte City 3. januar.

– Hvis jeg var dem, ville jeg tenkt at avstanden bare er fire poeng. Vi skal jo fortsatt møte dem og Arsenal før den tid, sier Klopp.

Manchester City fulgte opp lørdagens skuffende hjemmetap for Crystal Palace med en ny skuffende julekamp i Leicester.

– Syv poeng bak Liverpool ... Det begynner å bli mye. Vi spiller ikke så bra som vi ønsker på dette tidspunkt, og det må vi finne en løsning på. Vi er nødt til å starte å vinne kamper, men nå kan vi ikke lenger bare stole på oss selv. Selv om vi slår Liverpool nå, så kommer det til å bli vanskelig, sier Citys Bernardo Silva ifølge BBC.

Her kan du se høydepunktene:

– Liverpool og Tottenham fortjener dette. De vinner – i motsetning til oss – kamper. Sist sesong hadde vi en stor luke. Denne sesongen er Liverpool og Tottenham svært gode, sier Pep Guardiola.

Tottenham passerte Manchester City etter å ha blåst Bournemouth – med Joshua King som innbytter – av banen med hele 5–0.

– Tottenham flyr nå. De hadde en vanskelig sommer, men er briljante nå. Vi er også på rett vei. Chelsea og Arsenal vil også vinne, sier Jürgen Klopp og spår et rotterace helt inn til serieslutt hvor Liverpool møter Wolverhampton på Anfield 12. mai.

Det kan bli litt av en fest – 29 år etter forrige ligagull i 1990.

Hvis Lars Tjærnås får rett.