HODEBRY: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) måtte se den ene spilleren etter den andre forlate banen mot Liverpool. Her går Juan Mata ut. Foto: Laurence Griffiths / Getty Images

United-ekspert om Solskjærs skadekrise: – Det er uhørt

MANCHESTER (VG) Kampene kommer tett som hagl for Ole Gunnar Solskjær (45), men spillerne hans faller som fluer. Forklaringene på skadekrisen spriker.

Publisert: 25.02.19 20:41 Oppdatert: 25.02.19 20:58







Solskjær måtte klare seg uten både Nemanja Matic og Anthony Martial i søndagens kamp mot Liverpool. Midtbanespilleren skadet seg i forrige uke og blir ute i et par-tre uker, mens franskmannen er på vei tilbake fra en muskelskade.

I løpet av den første omgangen ble United rammet av tre hamstringskader: Ander Herrera, Juan Mata og Jesse Lingard forlot alle banen og er ute på ubestemt tid. Samtidig måte Marcus Rashford bite tennene sammen og spille hele kampen til tross for en skade i ankelen. Solskjær sier han blir «overrasket» hvis stjernespissen rekker onsdagens kamp mot Crystal Palace.

Hvordan kan det ha seg at seks viktige førstelagsspillere skader seg i løpet av så kort tid?

– Jeg tror Solskjær og Uniteds medisinske apparat kommer til å undersøke dette nøye. Det er en stor bekymring, og det er uhørt å miste spillere på denne måten, sier journalisten Jamie Jackson, som er fotballkorrespondent i Manchester for storavisen The Guardian.

Enkelte har beskyldt Solskjær og Jesse Lingard for å være urutinerte:

– Ganske alvorlig for Solskjær

«Har Solskjær kjørt nøkkelspillerne sine for hardt, og må han betale prisen for det nå?», spurte VGs Trond Johannessen i sin kommentar søndag. «Er flere av dem fysisk nedslitte og derfor ekstra skadeutsatte? Ble den løpskrevende spillestilen hans for tøff, overgangen fra Mourinhos mer forsiktige kamptilnærming for stor?»

Simon Peach, som dekker Manchester United daglig for nyhetsbyrået PA, har en alternativ forklaring.

– Jeg synes det virker strengt å si at det er naivitet fra Uniteds støtteapparat eller trenere som har skylden. Kanskje er det spillerne som har skylden, spekulerer Peach overfor VG.

– Det er enkelt å glemme en stor ting: Alle spillerne er glade for å spille igjen. Kanskje spillernes ønske om å imponere og å ha det gøy på banen har vært problematisk, sier han.

Skadekrisen kommer på et dårlig tidspunkt for Solskjær, som skal lede United i fem kamper på de neste knappe tre ukene: Crystal Palace, Southampton og Arsenal i Premier League , PSG i Champions League, og Wolverhampton i FA-cupens kvartfinale.

– Dette er ganske alvorlig for Solskjær. Det er noe som kan komme til å sette ham ut av sporet. Samtidig er det enda en test for ham. Det blir fascinerende å følge hvordan han og spillerne håndterer det, sier Jamie Jackson.

Store endringer

Hvis man går ut fra at alle de seks nevnte spillerne er utilgjengelige, ligger det an til betydelige omveltninger i Uniteds startoppstilling borte mot Crystal Palace onsdag kveld.

– Det reiser et veldig interessant spørsmål når det kommer til laguttaket. Romelu Lukaku og Alexis Sánchez vil få sjansen til å finne formen. På midtbanen vil Andreas Pereira, Scott McTominay og, kanskje mest interessant, Fred få sjansen til å vise hva de er laget av, sier Simon Peach.

– Jeg tror Sánchez blir ekstremt viktig nå, sier Jackson.

Dersom Solskjær velger å fortsette med samme 4–3–3-formasjon som mot Liverpool, kan det bety en slik startoppstilling: De Gea – Young, Smalling, Lindelöf, Shaw – Fred, Matic, Pogba – Pereira, Sánchez, Lukaku.

Peach nevner også en trebackslinje med Young og Shaw som vingbacker, som en mulig løsning – og håper skadeproblemene kan bane vei for stortalentet Tahith Chong, som forventes å være i Solskjærs kamptropp.