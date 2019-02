Lagerbäcks Liverpool-kritikk: − Overrasket over hvor passive de var

(Liverpool − Bayern München 0-0) 24 avslutninger, bare to på mål og null som fant veien til nettmaskene. Norges svenske landslagssjef Lars Lagerbäck lot seg ikke imponere over Liverpool, som sløste mest med sjansene på Anfield.

Jonas Wikborg

Geir Juva

Publisert: 19.02.19 22:52 Oppdatert: 19.02.19 23:30







– Liverpool skaper mer enn Bayern, men det hadde ikke så veldig mye mer. Jeg er overrasket over hvor passive de var i Liverpool. De hadde noen perioder da de forsøkte, men det med å komme inn bak backfireren, det så vi ingenting av, er Lars Lagerbäcks dom i Viasats svenske studio, ifølge Expressen.

Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané, Robert Lewandowski og James Rodríguez er til vanlig garantister for mål, men i regnværet på Anfield tirsdag maktet ingen av dem å overliste Manuel Neuer og Alisson Becker i henholdsvis Bayern- og Liverpool-buret.

Det var ikke det at det sto på sjansen heller. Etter 90 spilte minutter pluss overtid, var statistikken følgende:

les også Klopp: – Takk Gud for at vi slipper å velge mellom Premier League og Champions League

Liverpool hadde 15 avslutninger (to på mål).

Bayern hadde ni avslutninger (ingen på mål).

24 avslutninger altså, men ingen mål. 0-0 betyr at det er helt åpent hvilket lag som tar seg videre til kvartfinalen i Champions League . Returoppgjøret i åttedelsfinalen spilles i Tyskland den 13. mars.

Manager Jürgen Klopp virker å være delvis enig med den norske landslagssjefen.

– Den siste pasningen i dag... Det var 10–12 ganger der vi vi viste lovende takter... 0-0 er det beste uavgjortresultatet vi kunne få, men vi kan bedre og skal kunne bedre. Men slik var det i kveld. Og den andre kampen endte også 0–0, så det var ingen Champions League-kveld i kveld, for å si det slik, sier han på et Viasat-sendt intervju.

I den andre kampen tirsdag vartet Barca-keeperen opp med denne godbiten.

– Vi hadde våre øyeblikk, men det er i slik øyeblikk man må score. Det var en intens kamp fra begge sider, men det er ingen kamp å huske om 20 år. Men, det er en kamp vi har spilt og et resultat vi har fått, og det må vi jobbe med, fortsetter Liverpool-manageren.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er også skuffet over at eget lag ikke maktet å finne veien til nettmaskene, men er likevel ikke veldig misfornøyd med resultatet.

– Det er ikke det verste resultatet i verden. Prestasjonen var bra, vi manglet bare litt i den siste tredjedelen. Kampen lever, vi har erfaring i Champions League, og kan dra dit og smerte dem, sier han til BT Sport, ifølge BBC.

Robert Lewandowski mener også tyskerne fort kunne ha scoret.

– Det var en tøff kamp. Kanskje kunne vi ha scoret et mål, men Liverpool er veldig farlige. Vi måtte spille kompakt i 90 minutter, sier han ifølge BBC.

VG Live: Vi fulgte storkampen på Anfield her!

Spesielt den første omgangen var spekket med sjanser.

Etter ti minutter kom den første store da Mohamed Salah ble spilt igjennom av stopper-Fabinho. Eypteren kastet seg frem mellom to Bayern-stoppere, men var en liten skostørrelse unna å styre ballen forbi Neuer.

Så smalt det i motsatt ende. Matip styrte et Gnabry-innlegg mot eget mål, men kunne prise seg lykkelig for at Alisson sto på rett sted til rett tid og forhindret mål.

Det gikk ikke lang tid før Bayern igjen var farlig frempå.

Matip og Alisson surret rett foran eget mål, men igjen slapp de to med skrekken. Skuddet til Kingsley Coman gikk på feil side av nettveggen.

Det var en rett og slett en heseblesende omgang, og selv om kampen bølget frem og tilbake, var det Liverpool som festet et grep halvveis inn i omgangen og frem til hvilen - og som definitivt burde ha fått ballen i mål.

FORTVILTE: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Matip hadde en stor sjanse rett før pause, Sadio Mané forsøkte seg på brasse, men burde så absolutt ha scoret da ballen landet i beina hans på åtte-ni meter.

Senegaleseren vendte 180 grader og skjøt på direkten, men traff ikke rent, med det resultat at ballen gikk utenfor.

I omgang nummer to fortsatte hjemmelaget å styre kampen, men sjansene var ikke like store og Bayern sto svært godt bakover. Og da skuddene stort stort sett gikk i blokka eller utenfor, ble det altså ikke mål.

VG kommer tilbake med mer!