Den engelske genistreken

Publisert: 03.07.18 23:31 Oppdatert: 03.07.18 23:45

MOSKVA (VG) (Colombia - England 1–1, 3–4 på straffer) Hele England visste det da Yerry Mina utlignet på overtid. Dette kom til å bli straffer. Igjen.

Og da ville det gå galt. Igjen.

Men det var før. Det var før genistreken.

Det var før Gareth Southgates straffestudier, og derfor står de engelske supporterne nå og synger sine seierssanger, om igjen og om igjen, en halv time etter at straffedramaet mot Colombia er over. Spillerne kommer ut og takker for støtten. Festen tar aldri slutt.

England er i kvartfinalen i VM. Mot Sverige!

Engelske fotballspillere har alltid vært ganske fryktløse. De har selvtilliten i orden, bortsett fra ett sted, et lite merke, 11 meter fra mål.

Da kommer historien farende, den som viser at England har tapt seks av syv ganger i EM og VM, alle tre i VM. Da dukker bildene av de gamle synderne opp, som Pearce, Waddle, Ince, Batty, Lampard, Gerrard og ikke minst dagens landslagssjef Gareth Southgate, av brutale avisoverskrifter og evigvarende påminnelse om at dette fikser ikke England.

Men Gareth Southgate har skjønt dette. Han har misset selv, han vet hva som foregår i hodet til de som går frem, og man så det da det var klart for straffer. Han var roen selv med sine instrukser.

Southgate er overbevist om at straffespark ikke handler om flaks. I England snakkes det også om at noen av de beste straffeskytterne de har hatt, Alan Shearer, Michael Owen og Harry Kane, alle er ivrige golfspillere, og at de derfor vet at man kan trene på hvordan kroppen reagerer under stort press.

«Tiger Woods må trene når det er tomt på banen for at kroppen skal vite hva den gjør når det er fullt av folk og presset er stort på det siste hullet i en stor turnering», bruker The Times-journalist Henry Winter som et eksempel på Southgates tankemåte.

Allerede i mai hadde Southgate dannet seg et klart bilde på hvem som kunne være de fem straffeskytterne i VM, hvem som ville tåle presset best. Han har forberedt dem fysisk og psykisk, til og med sett på hver enkelts skyteteknikk.

«Vi har gjort forskjellige studier, forskjellige øvelser. Så har vi sett på hvordan vi kollektivt skal møte en straffespark-konkurranse, være trygge på at vi har ro, at de rette personene er på banen, at det ikke er for mange personer som snakker til spillerne», uttalte han før VM.

Og det begynte bra for England, med Kane og Rashford som fulgte opp gode colombianske straffer. Men så misset Jordan Henderson, og da føltes jo ikke Southgates studier så mye verdt i England.

Men Colombia var i sin aller første straffespark-konkurranse i et VM, og bak målet på Spartak stadion i Moskva var det et hav av gult. Forventningspresset ble for stort for Mateus Uribe, han måket ballen i tverrliggeren. Kieran Trippier sendte England tilbake i duellen, veteranen Carlos Bacca misset også for Colombia og Eric Dier sendte engelskmennene ut i ville gledesscener.

Gareth Southgate jublet med teamet sitt på sidelinjen, før han gikk rundt og ga spillerne en god klem i sin 2700-kroners-vest fra Marks & Spencer. Han ser så rolig ut, var neppe det underveis, men han visste hvor viktig det er å fremstå slik.

VM slutter tilsynelatende aldri å levere når det kommer til dramatikk. Denne gangen føltes England omtrent videre fra en rotete kamp etter Harry Kanes straffe. Colombia var mest opptatt av å krangle med motspillere og dommeren, men så steg altså 1,94 høye Yerry Mina til værs og nikket kampen til ekstraomganger, to og et halvt minutt på overtid.

Det var da hele England så for seg hva det skulle slutte med. Men Gareth Southgate har skrevet om straffemanuskriptet. Filmen om hans England er ennå ikke fremme ved «The End».

Kanskje varer den i 12 dager til.