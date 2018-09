SEKSJONSLEDER: Rune Pedersen, her avbildet som dommersjef i 2009, er seksjonsleder for arrangement i Norges Fotballforbund. Foto: Helge Mikalsen / VG

NFF håndhever ikke klubbenes ambulansekrav

I Norges Fotballforbunds (NFF) turneringsbestemmelser står det at det skal være ambulanse til stede i alle PostNord-ligaens kamper. Men mange klubber får det ikke til – og NFF får ikke fulgt så nøye med på det.

Publisert: 17.09.18 18:37

– Veldig mange klubber sliter med å få en ambulanse til å stå «stand by» ved alle kamper. Det kan gå på både ambulansens kapasitet og klubbenes økonomi, sier Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i Norges Fotballforbund (NFF).

Det er NFF som har ansvaret for hvilke medisinske krav som stilles til klubbene, med utgangspunkt i bestemmelsene til Norges idrettsforbund (NIF) .

I PostNord-ligaen er det påbudt å ha et hjelpekorps med ambulanse til stede på kampene, fra det øyeblikk portene åpnes. Men det var det ikke på Stabæk 2s kamp mot Asker den 11. juni, da Asker-spilleren Marcus Mehnert «svelget tungen» og måtte bli reddet av en lagkamerat som tilfeldigvis hadde førstehjelpskurs .

NFFs krav til medisinsk beredskap i PostNord-ligaen Behandlingsrom:

«Det skal minimum være 1 stk. behandlingsrom på arenaen. Rommet skal kunne benyttes til enkel behandling av skader og akutt sykdom blant spillere og/eller publikum. I rommet skal det være følgende utstyr: • Båre

• Godt lys

• Behandlingsbenk med tilgang fra begge sider

• Medisinskap med førstehjelpsutstyr, godkjent av lokal medisinsk myndighet

• Hjertestarter» Medisinske tjenester:

«Ved kamper i NFF PostNord-ligaen skal følgende medisinsk personell være tilstede fra det øyeblikk portene åpnes: • Hjelpekorps m/ambulanse» Kilde : NFFs turneringsbestemmelser for PostNord-ligaen .

Rune Pedersen understreker at kravet om hjelpekorps med ambulanse i PostNord-ligaen er nettopp et krav, men at NFF vet at det ikke alltid følges opp. Samtidig sier han at det er utfordrende for forbundet å håndheve at alle kampene oppfyller dette kravet, grunnet ressursene det vil kreve.

– Det er arrangørklubbens ansvar å ha dette på plass, og vi kanskje ikke vært flinke nok til å følge opp alle sammen. Men det er opp til klubbene å gjøre en egen risikovurdering i forbindelse med de ulike arrangementene, forklarer den tidligere toppdommeren og dommersjefen.

NIF kom i vår med nye retningslinjer og NFF er nå i arbeidet med å tilpasse disse til fotballen. Der vil ansvarliggjøringen bli tydeligere, sier Pedersen, som forklarer at disse retningslinjene vil være på plass i god tid før sesongstart i 2019.

– Trenger ikke ambulanse

Stabæk var hjemmelag og hadde dermed ansvaret for kampen der Marcus Mehnert «svelget tungen» og måtte bli reddet av en lagkamerat. Arrangementsansvarlig Kjetil Ekeli sier at det er både er vanskelig og dyrt å innfri NFFs krav om ambulanse.

– Vår vurdering, som også de fleste andre i samme divisjon har gjort så vidt vi vet, er at helsepersonell i form av fysioterapeut med medisinsk utstyr og hjertestarter er det man strengt tatt trenger, siden det tar fem til ti minutter før en ambulanse er på banen, forklarer han.

I nevnte kamp hadde de fysioterapeut på benken, i tillegg til at det var en lege på tribunen og en lege «rett ved», ifølge Ekeli, som også bisto da de ble tilkalt.

På infrastruktursiden er det krav om et førstehjelpsrom i tilknytning til garderobene. I disse rommene skal det være en hjertestarter, i tillegg til annet sanitært utstyr (sjekk faktaboks over). Dette kravet oppfyller Stabæk på Nadderud kunstgress.

Ønsker førstehjelpskurs

I de nåværende retningslinjene er det ikke noe krav om førstehjelpskurs til spillere og det synes lederen i idrettsutøvernes fagforbund (NISO), Joachim Walltin, er trist.

– Det burde vært obligatorisk, for det tar ikke lang tid og kan være viktig når slike hendelser skjer, sier han.

NISO-lederen mener imidlertid at episoder som Mehnerts kan være med på å belyse et problem i fotballen og bidra til endring – og at de heldigvis ikke opplever mange episoder der livet står på spill for deres utøvere.