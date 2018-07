MÅLKONGE: Cristiano Ronaldo rakk å score 451 (!) mål på sine ni år i Madrid. Fire av dem kom da han sendte Juventus ut av Champions League i vår. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Cristiano Ronaldo er klar for Juventus: – Tiden er kommet for å starte en ny etappe i mitt liv

Publisert: 10.07.18 16:58 Oppdatert: 10.07.18 18:37

Etter ni år i Real Madrid selges Cristiano Ronaldo (33) til Juventus for i underkant av én milliard kroner. Nå må klubben hente en ny superstjerne, mener La Liga-ekspert Petter Veland.

Tirsdag ettermiddag bekreftet Real Madrid overgangen på sine hjemmesider .

Etter forespørsel fra spilleren selv har Real Madrid og Juventus kommet til enighet om en overgang for Cristiano Ronaldo , er budskapet til Real Madrid.

– I dag ønsker vi å uttrykke vår takknemlighet overfor en spiller som har vist seg å være verdens beste og som har vært en del av klubbens mest suksessrike epoker, skriver klubben.

Overgangssummen skal ligge på 105 millioner euro, eller rett i underkant av én milliard norske kroner, ifølge spanske Marca . Ifølge avisen får Ronaldo en fireårskontrakt verdt 30 millioner euro i året.

Beklager til supporterne

Den spanske hovedstadsklubben har også publisert et avskjedsbrev fra Ronaldo der han takker klubben, byen og supporterne for tiden i Madrid.

– Nå tror jeg tiden har kommet for å starte på en ny etappe i livet mitt, og derfor har jeg bedt om en overgang bort fra klubben. Jeg beklager, men håper alle, spesielt supporterne, forstår avgjørelsen, skriver han.

Ronaldo omtaler sine ni år i klubben som «helt fantastiske» og «unike» og avslutter brevet sitt med å takke alle for støtten.

– Takk til alle, og selvfølgelig, som jeg sa første gang i vår stadion for ni år siden: Hala Madrid!

33-åringen ble tidenes dyreste fotballspiller da klubben hentet ham fra Manchester United i 2009, og har siden bøttet inn mål for den spanske hovedstadsklubben.

451 mål på 438 kamper har det blitt for den portugisiske målmaskinen, som også har vært med på å vinne ligaen to ganger og Champions League hele fire ganger.

Akkurat de tallene tror Viasats La Liga-ekspert Petter Veland er noe av grunnen til at Ronald nå sier at nok er nok.

– Intet tre kan vokse inn i himmelen, og det kommer til et punkt der man ser at treet slutter å vokse. Ronaldo i Real Madrid og Real Madrid i Europa begynner å nærme seg det punktet nå, sier han til VG.

Forventer en ny «galáctico»

Samtidig som at portugiseren har oppnådd omtrent så mye suksess som han kan forvente i klubben, kan Real Madrids langtidsplan ha bidratt til at Ronaldo ikke føler seg så verdsatt som han ønsker.

Den planen har gjort at klubben har vært nødt til å tenke på hva de skal gjøre den dagen Ronaldo forsvinner.

– De må snakke med Mbappé, de må snakke med Neymar. Men når Ronaldo fatter mistanke om at de jakter en erstatter gjør han det han føler er riktig, sier Veland.

Hvem Real Madrid-president Pérez nå henter opp av hatten vil ikke Veland spekulere i ennå, men han er klar på at supporterne nå forventer en superstjerne.

– Her må det leveres en stjernesignering. Nå er det fire år siden klubben hentet en «galáctico» (James Rodríguez i 2014). Når de i tillegg mister Ronaldo nå, begynner tålmodigheten til supporterne å bli tynnslitt. De forventer handling og én eller to stjerner inn, sier Veland.

– Kan prisen på 105 millioner euro for en 33-åring forsvares?

– Det spørs hvordan du ser det. Det ble et skifte da PSG sprengte skalaen for Neymar i fjor. Sett i lys av det er ikke 105 millioner for mye. Sett ut fra at han er 33 år og har begrenset videresalgsverdi er det kanskje for mye, sier Veland.