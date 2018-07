KRITISK: Strømsgodsets daglige leder Dag Lindseth Andersen er kritisk til Eliteseriens terminliste. Foto: Godset.no

Strømsgodset-leder om Eliteseriens terminliste: - En tap-tap-situasjon

Publisert: 13.07.18 10:21

FOTBALL 2018-07-13T08:21:44Z

Tidlig seriestart, fire uker lang sommerpause og kollisjoner med viktige VM-kamper - VG har sett på noen av de mest omdiskuterte punktene på terminlisten i Eliteserien.

– En ting er publikum, det er vanskelig å selge billetter når vi må konkurrere med Holmenkollen og får kortere tid til å bygge opp til noe folk ikke har rukket å glede seg til. En annen ting er at alle spillepausene gjør at vi mister momentum, og den lange sesongen gjør at vi får en ekstra lang sommerpause, sier Strømsgodses daglige leder, Dag Lindseth Andersen til VG.

– Derfor mener vi at dette ikke er optimalt, hverken kommersielt eller sportslig. Det blir en tap-tap-situasjon, sier han.

Drammenserne er et av lagene som har varslet at de kommer til å være mot den forlengede sesongen når klubbene, via Norsk Toppfotball (NTF), og Norges Fotballforbund (NFF) setter seg ned for å diskutere terminlisten de kommende sesongene.

– Her er det mange ulike hensyn å ta, fra landslagene, til europacup og til alle de andre. Derfor må vi gi og ta litt i disse diskusjonene, sier Andersen.

Argumentene for den lange sesongen er at landslagene skal være i kampform til kvalifiseringsrunder i mars, og at lagene med ambisjoner i europacupene skal være i kampform også ut i desember.

– Vi ville ikke tenkt på den måten når det gjelder europacup. En mer komprimert sesong ville gjort at vi holdt trykket oppe, nå tror jeg vinninga går litt opp i spinninga, sier Godset-sjefen.

Etter sommerpausen skal NTF og NFF i gang med arbeidet med å planlegge de kommende fire Eliteserie-sesongene , i forutsigbarhetens navn. En arbeidsgruppe bestående av tre «tillitsvalgte» klubber skal sammen med de to organisasjonene diskutere hvilket sesongoppsett som gjør flest mulig klubber til lags.

– Involvering skjer rundt startdato, spill under VM, lengde på ferie, tilpasning for Europa-spill og sesongslutt. Det er med andre ord en prosess hvor mange er involvert og det er en stor kabal som skal legges, sier økonomisjef i NTF, Ine Hope Karlsen, som svarer på vegne av den ferierende direktør Leif Øverland.

Eliteserie-programmet for 2018 vakte oppsikt fra den dagen det ble offentliggjort - åpningen var samme helg som Holmenkoll-helgen på ski. Derfra har det bare ballet på seg, og her er noen av punktene som har fått kritikk:

Fire uker fri i juli, etter VM

Etter den 16. serierunden ble det lagt inn en fire uker lang pause i Eliteserien. Tradisjonelt er det to uker spillefri i denne perioden, det på ønske fra idrettsutøvernes forening (NISO), som krever at fotballspillerne får en to uker lang pause i sommerperioden. Men denne sommeren er pausen dobbelt så lang som vanlig, når banene og været er på sitt beste.

– Dette er ene og alene for å tilrettelegge forberedelser for de som skal spille europacup, sier direktør for samfunn og kommunikasjon i NFF, Svein Graff.

En av disse europacup-klubbene er Sarpsborg 08. Daglig leder Espen Engebretsen er klar på at den lange Eliteserie-pausen er svært fordelaktig for klubbens ambisjoner om å nå Europa.

– Vi er ikke skodd for å spille e-cup samtidig som serie og prioritere begge. Nå kan vi konsentrere oss om å gjøre det så bra som mulig i kvalifiseringene, sier Engebretsen, men legger til at fire uker med Eliteserie-pause er «jævlig lenge».

Han sier at han i utgangspunktet mener at to uker er lang nok ferie, at europacup-lagene bare burde klare seg selv - og har ingen problemer med å erkjenne at det kan være selvmotsigende.

– Det er det som gjør denne diskusjonen så komplisert. Men våre sjanser i Europa øker om vi ikke spiller serierunder mellom kvalifiseringene og jeg mener vi burde strekke oss langt for å tilrettelegge for lagene som skal spille i Europa.

Økonomidirektør i NTF, Ine Hope Karlsen, sier at målet om å lykkes i Europa er et svært viktig mål i strategiplanen deres.

– Så vil dette alltid kortsiktig måtte veies mot det kommersielle. På lengre sikt er det ikke tvil om at Europa-spill er viktig for norsk fotball ikke bare sportslig, men også kommersielt, skriver hun i en e-post.

Norsk Supporterallianse (NSA) gjennomførte i vår en spørreundersøkelse til sine medlemmer rundt terminlisten til NFF. Der svarte nesten en tredjedel at de kunne tenke seg å kutte i sommerferien.

Ingen runde når VM hadde hviledag og kollisjoner med sluttspill

Det ble også mye diskusjon rundt planleggingen når det ble kjent at noen av Eliteserie-rundene kolliderte direkte med VM-sluttspillet. For eksempel spilte Stabæk mot Haugesund samtidig som Kroatia spilte åttedelsfinale mot Danmark i VM.

– Det er vanskelig å ha pause både under VM og etter VM for å tilrettelegge for lagene som skal spille i Europa. Men direkte kollisjoner må vi jobbe for å unngå, sier Svein Graff i NFF.

Spesielt at Eliteserien ikke spilte full runde da VM hadde sin første hviledag, fredag 29. juni, skapte reaksjoner.

– Jeg kjenner ikke detaljene i de vurderingene, men det kunne nok med fordel blitt spilt Eliteserie-runde akkurat da, sier Graff.

Nils Fisketjønn er NFFs konkurransedirektør, men er på ferie og hadde ikke mulighet til å besvare VGs spørsmål om disse vurderingene.

Rekordtidlig seriestart 10.mars - med flere utsettelser

Det var mange som reagerte på at det var Eliteserie-start samtidig som Holmenkollen-helgen, men dette var det enighet om da det ble vedtatt i Forbundsstyret høsten 2016.

– For landslagene, A-landslaget så vel som de aldersbestemte, er det av avgjørende betydning å være i sesong når viktige kamper skal spilles. For eksempel nøt G19-landslaget godt av å ha spilt to serierunder før de slo Tyskland og Skottland for å kvalifisere seg til sommerens G19-EM, sier NFF-Graff.

Han forteller at det er flere klubber som var for og nå er imot etter den turbulente starten på årets sesong. Flere kamper ble utsatt i det som var en svært kald avslutning på vinteren.

– Av sportslige hensyn håper vi for landslagene våre at de kan være i kampform når de skal spille kvalifiseringskamper, men det må også veies opp mot andre forhold, sier Graff.

Ranheim var et av lagene som fikk sin åpningskamp utsatt, en time før seriestart. Daglig leder Frank Lidahl ønsker ikke å bruke energi på en terminliste de ikke var med på å bestemme, men ser fremover:

– Ut fra tilbakemeldingene fra folket, er det mye som tyder på at det ikke er kjempesmart å åpne 10. mars. Men det må jo være mulig å trimme spilleplanen i et mesterskapsår, sier Lidahl.

Hans uttalelser stemmer overens med tallene til supporteralliansen - kun tretti prosent mente at tidlig seriestart var «ok» i forhold til alternativene.